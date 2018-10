2B da Nier | Automata sarà introdotta in Soulscalibur 6

Nier : Automata - Reloaded : NieR : Automata è stato uno dei titoli più apprezzati del 2017 per come ha saputo prendere numerosi generi e fonderli in un mix di gameplay e sceneggiatura nettamente al di sopra della media delle produzioni giapponesi degli ultimi tempi. Partorito dalla mente di Yoko Taro, uno sceneggiatore del Sol Levante geniale quanto bizzarro (vedere il video a corredo per credere) il gioco è stato pubblicato da Square Enix tra febbraio e marzo 2017 su PS4 e ...

Nier Automata : disponibile il pre-order del romanzo "Long Story Short" : Viz Media ha annunciato la disponibilità del preordine in tutto il mondo per Long Story Short, il primo di due romanzi che aggiungono ulteriore contesto alla storia e ai personaggi di Nier: Automata. Come segnala Gamespot, il libro è già disponibile in Giappone e la sua traduzione in inglese verrà rilasciata il 9 ottobre.Long Story Short è stato scritto da Jun Eishima e Yoko Taro - quest'ultimo è il direttore di Nier: Automata - ed è un'ottima ...