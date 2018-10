2B da Nier | Automata sarà introdotta in Soulcalibur 6

2B da Nier : Automata sarà introdotta in Soulscalibur 6 : 2B di Nier: Automata sarà un personaggio di Soulcalibur 6, riporta Eurogamer. Il personaggio è stato infatti confermato alla Paris Gamers Week e abbiamo un filmato, riportato di seguito, nel quale vediamo 2B mentre utilizza alcune sue abilità proprie della protagonista di Nier: Automata.Il personaggio è frutto di una collaborazione con Square Enix, e abbiamo già visto diversi personaggi in cross-over come Geralt di Rivia, dalla serie The ...

Nier : Automata - Reloaded : NieR: Automata è stato uno dei titoli più apprezzati del 2017 per come ha saputo prendere numerosi generi e fonderli in un mix di gameplay e sceneggiatura nettamente al di sopra della media delle produzioni giapponesi degli ultimi tempi. Partorito dalla mente di Yoko Taro, uno sceneggiatore del Sol Levante geniale quanto bizzarro (vedere il video a corredo per credere) il gioco è stato pubblicato da Square Enix tra febbraio e marzo 2017 su PS4 e ...