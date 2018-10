Zverev | ' Federer è il più grande atleta di sempre e un uomo straordinario'

Tennis - 1000 di Shanghai - Federer k.o con Coric. Djokovic piega Zverev : E' Djokovic il primo finalista del Masters 1000 di Shanghai, 6.170.000 euro, cemento,. Il serbo, implacabile, ha dato una dura lezione a Sascha Zverev, battuto 6-2 6-1. Uno Zverev mai in partita, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic affronterà Zverev in semifinale. Federer supera Nishikori : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di Tennis e pronostici rispettati. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul cemento cinese. Djokovic IN SCIOLTEZZA – Novak Djokovic conferma la tradizione positiva contro il sudafricano Kevin Anderson e porta a sette il computo dei successi negli scontri diretti in otto match disputati. Il serbo dà seguito alla tradizione in questo torneo, visto che nelle sue precedenti ...

La “nuova” Coppa Davis 2019 potrebbe essere un flop : Zverev - Federer si oppongono e pensano al forfait : Coppa Davis 2019 già nella bufera, le novità apportate alla storica competizione non piacciono affatto ai big del tennis mondiale La “nuova” Coppa Davis 2019, reinventata dell’associazione Kosmos, potrebbe rivelarsi un flop clamoroso. L’idea di concentrare in due tronconi la Davis, facendola giocare in campo neutro e senza i 5 set di durata, aveva l’intento di riavvicinare i big del tennis mondiale al torneo. ...

A.Zverev : 'Roger Federer cerca ancora di essere migliore di ieri' : È difficile sfondare quando non si è arrivati Penso, sì, mentalmente devi essere forte per essere uno dei migliori giocatori del mondo. Penso che tutti noi lo stiamo dimostrando. Tutti giochiamo il ...

Laver Cup 2018 - Federer il motivatore : discorso decisivo per la rimonta di Zverev VIDEO : Dietro alla rimonta di Sascha va sottolineato il ruolo di Roger Federer: l'ex n.1 del mondo nel momento di maggior difficoltà è intervenuto "in soccorso" nel compagno di squadra con un discorso ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 13-8 - Federer fa i miracoli - Zverev regala il trionfo al Vecchio Continente : Nella splendida cornice dello United Center di Chicago,casa abituale dei Bulls e dei Blackhawks (la squadra di hockey), l’edizione 2018 della Laver Cup 2018 di Tennis è andata in archivio e le emozioni non sono certo mancate. L’esito finale ha premiato il Vecchio Continente 13-8 ma il confronto con il Resto del Mondo è stato tirato e i colpi di scena non sono mancati. Nel primo incontro del day-3 il doppio John Isner/Jack Sock si è ...

Laver Cup - Isner-Sock domano Federer-Zverev : Team Europe adesso è sotto! : Laver Cup, Isner e Sock portano a casa tre punti fondamentali per la vittoria del trofeo: ko Federer-Zverev Laver Cup, dopo il 7-5 delle prime due giornate per il Team Europe, oggi si tornava in campo per l’ultima e decisiva giornata del trofeo, quella “da 3 punti” ad incontro. Team World dunque ha schierato come primo incontro un doppio molto temibile, quello composto dai bombardieri Isner e Sock, i quali hanno ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 7-1. Rimonta di Alexander Zverev - dominio di Roger Federer : Dilaga l’Europa nella prima sessione della seconda giornata della Laver Cup e si assicura di presentarsi in vantaggio all’inizio dell’ultima giornata, anche in caso di doppia sconfitta nella notte italiana: il Vecchio Continente è in vantaggio per 7-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie del tedesco Alexander Zverev, in Rimonta sullo statunitense John Isner per 3-6 7-6 (6) [10-7], e dell’elvetico Roger Federer, che domina ...

Us Open : Djokovic raggiunge Federer e Nadal - Zverev eliminato : NEW YORK - Continua spedita la marcia di Novak Djokovic agli Us Open . Reduce dai trionfi a Wimbledon e Cincinnati , il campione serbo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa. Poco ha potuto ...

US Open 2018 : Federer e Djokovic sempre più vicini allo scontro. Zverev fallisce l’ennesimo esame : Fin dal momento del sorteggio iniziale l’attesa era tutta per il possibile quarto di finale tra Roger Federer e Novak Djokovic. Una sfida che è sempre più vicina dall’essere ufficializzata, con lo svizzero e il serbo che continuano il loro cammino all’interno dello Slam americano senza troppi ostacoli. Sembrava poter essere un tabellone infernale per Roger Federer, ma il campione di Basilea lo ha reso quasi troppo facile, ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile di sabato 1 settembre. Federer vola agli ottavi di finale - avanza Djokovic - fuori Alexander Zverev : Si è completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2018 di tennis e sul cemento di New York le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto a Flushing Meadows.-- Federer E Djokovic agli ottavi DI finale – Non c’è dubbio che il confronto con le attese maggiori era quello tra Roger Federer (n.2 del ranking) e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del mondo). I precedenti favorevoli all’elvetico ...