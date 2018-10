Xiaomi | già 100 milioni di smartphone venduti nel 2018

Xiaomi Mi Mix 3 arriva il 25 ottobre : tecnologia 5G e 10GB di ram? : Il prossimo top di gamma Xiaomi Mi Mix 3 sarà presentato ufficialmente in un Evento in Cina in data 25 ottobre 2018: tra le novità i rumors parlano anche della tecnologia 5G e 10GB di ram.Fino a qualche settimana fa si parlava di un possibile annuncio del nuovo MI Mix 3 da parte di Xiaomi in data 15 ottobre 2018, ma la data è passata non c’è stata nessuna presentazione.Continue reading Xiaomi Mi Mix 3 arriva il 25 ottobre: tecnologia 5G e ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro già in Super Offerta da 180 euro : Il nuovo Xiaomi Redmi Note 6 Pro è già scontato su GearBest a soli 180 euro con spedizione dai magazzini europei, veloce e senza dogana Xiaomi Redmi Note 6 Pro già in Super Offerta da 180 euro Lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, presentato solo pochi giorni fa, è già disponibile sul noto store Cinese, GearBest, al […]

Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro : uno smartphone che sa di già visto : Xiaomi Redmi Note 6 Pro è sulla carta il successore del tanto amato Redmi Note 5, ma nella pratica sembra una sua copia con l'aggiunta della tacca sul fronte. Vale dunque la pena puntare a questo nuovo modello o è meglio il predecessore? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 6 Pro! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro: uno smartphone che sa di già visto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Globale già acquistabile : prezzo 182 euro : Disponibile in anteprima lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro che può essere acquistato nella versione 3GB di ram e 32GB di rom al prezzo di 182 euro: ecco dove.Non ancora annunciato ufficialmente in Italia, lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro con rom Globale è già disponibile all’acquisto per tutti i fan dell’azienda cinese.Xiaomi Redmi Note 6 Pro già disponibile e in anteprima all’acquisto: ecco i dettagliInfatti il dispositivo nella ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro è ufficiale - già in versione globale - con notch e Snapdragon 636 : Xiaomi Redmi Note 6 Pro è ufficiale, già in versione globale, ed è già in vendita senza che Xiaomi abbia effettuato alcuna presentazione. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro è ufficiale, già in versione globale, con notch e Snapdragon 636 proviene da TuttoAndroid.

Secondo Xiaomi uno smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

