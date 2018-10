Xiaomi è da Record | 100 milioni di Smartphone spediti nel 2018

Xiaomi Mijia Driving Recorder 1S è ufficiale in Cina : Xiaomi Mijia Driving Recorder 1S, la nuova dash-cam del produttore, è stata annunciata in giornata in Cina con hardware migliorato e prezzo di circa 43 euro. L'articolo Xiaomi Mijia Driving Recorder 1S è ufficiale in Cina proviene da TuttoAndroid.