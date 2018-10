WTA Finals – Svitolina è la prima finalista | la tennista ucraina batte Bertens dopo un

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : al via le semifinali! Bertens-Svitolina e Stephens-Pliskova : Le WTA Finals 2018 di Singapore conosceranno oggi le due protagoniste che si contenderanno il titolo di regina della stagione. Oggi si disputeranno infatti le semifinali: Kiki Bertens contro Elina Svitolina e Sloane Stephens contro Karolina Pliskova. Sicuramente una sfida a sorpresa quella tra Bertens e Svitolina. L’olandese ha sfruttato al meglio la sua entrata all’ultimo nel Masters grazie al ritiro di Simona Halep. Un torneo ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens e Kiki Bertens volano in semifinale : Si è conclusa la fase a gironi delle WTA Finals: oggi si sono disputate le ultime sfide del Gruppo Rosso, che hanno delineato gli accoppiamenti per le semifinali che si giocheranno domani. La statunitense Sloane Stephens ha battuto la tedesca Angelique Kerber con un duplice 6-3, mentre l’olandese Kiki Bertens ha approfittato del ritiro della nipponica Naomi Osaka dopo che la Tennista europea aveva portato a casa la prima partita, sempre ...

WTA Finals – Sloane Stephens chiude al comando il gruppo rosso : sconfitta ed eliminata Kerber : Sloane Stephens batte Angelique Kerber e chiude al comando il gruppo rosso: la tennista americana si qualifica insieme a Bertens Il terzo e ultimo turno del gruppo rosso ha chiuso la fase a gironi delle WTA Finals. L’ultimo verdetto ha deretato il successo di Sloane Stephens su Angelique Kerber (3-6 / 3-6). La tennista americana ha raccolto il terzo successo in altrettanti match, chiudendo al comando il gruppo rosso. Niente da fare per la ...

WTA Finals – Kiki Bertens prima semifinalista del gruppo rosso : Osaka alza bandiera bianca per infortunio : Kiki Bertens è la prima semifinalista del gruppo rosso: la tennista olandese passa il turno grazie al ritiro per infortunio di Naomi Osaka Dopo l’ultimo turno del gruppo bianco che ha premiato Elina Svitolina e Karolina Pliskova, quest’oggi dal gruppo rosso arriva subito il primo risultato a sorpresa. Kiki Bertens ottiene il suo secondo successo, dopo quello ottenuto all’esordio su Bertens, e mette in ghiaccio il passaggio del turno. La ...

Tennis - WTA Finals : fuori Wozniacki - Pliskova e Svitolina in semifinale : ROMA - Elina Svitolina e Karolina Pliskova sono le prime due semifinaliste al Masters femminile in corso a Singapore. L'ucraina, n. 7 del mondo, ha vinto anche il terzo e ultimo match del gruppo '...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 - Caroline Wozniacki rivela : “Mi hanno diagnosticato l’artrite reumatoide prima degli US Open” : Caroline Wozniacki ha terminato oggi la sua stagione, con la sconfitta patita contro Elina Svitolina alle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La giocatrice danese, però, si fa notare in particolar modo fuori dal campo per una rivelazione davvero a sorpresa. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide prima degli US Open, che ha ricevuto cure mediche per questo motivo e che ha ...

