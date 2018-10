World Series | i Dodgers vincono gara-3 dopo 7 ore e 20'

Questa notte a Los Angeles si è giocata la partita delle World Series più lunga di sempre : sette ore e venti minuti : La terza gara delle finali della Major League Baseball — le World Series — si è giocata nella notte tra venerdì e sabato a Los Angeles: è stata vinta dai Dodgers, che hanno battuto i Boston Red Sox al diciottesimo The post Questa notte a Los Angeles si è giocata la partita delle World Series più lunga di sempre: sette ore e venti minuti appeared first on Il Post.

Baseball - World Series MLB 2018 : i Los Angeles Dodgers vincono la partita più lunga della storia delle finali - 7 ore e 23' di battaglia! : La notte dei record. Solo così si può definire quanto è accaduto stanotte tra Los Angeles Dodgers e Boston Red Sox nella gara-3 delle World Series 2018. Nelle finali della lega americana di Baseball una partita così non s’era mai vista: è stata, infatti, la più lunga per durata complessiva (7 ore e 23 minuti) nonché quella col maggior numero di inning (18) di tutta la storia delle World Series. La vittoria è andata ai Dodgers per 3-2, ...

Terza e ultima tappa del Plastic Playground Worldseries di Cablewake : Claudia Pagnini lotta per il podio : Cablewake al Plastic Playground di Bali (25-27 ottobre), Claudia Pagnini lotta per restare sul podio La Terza e ultima tappa del Plastic Playground Worldseries di Cablewake inizia tra pochi minuti a Bali e la top rider italiana Claudia Pagnini è pronta a entrare nell’acqua del lago inserito nel complesso sportivo Bali Wake Park a sud dell’isola nel capoluogo Denpasar. Claudia aveva disputato un’ottima prima tappa nel primo Plastic ...

Baseball - World Series - Red Sox impeccabili vincono ancora sui Dodgers : Boston è a metà dell'opera: le World Series, la super finale del Baseball americano, contro Los Angeles pendono decisamente dalla parte dei Red Sox, che vincono 4-2 anche gara-2 , dopo l'8-4 di gara-1,...

Baseball - World Series MLB 2018 : Boston vince anche gara-2 e si porta sul 2-0 contro Los Angeles : gara-2 delle World Series 2018 va ai Boston Red Sox che si impongono per 4-2 sui Los Angeles Dodgers, dopo aver vinto gara-1 ieri notte con il risultato di 8-4. Serie, quindi, sul 2-0 per i Sox, che sfruttano al meglio il fattore campo prima di volare a Los Angeles. A fare la differenza stanotte sono state le sole 3 valide messe in campo dagli ospiti e, soprattutto, la bravura di Boston ad uscire positivamente da situazioni che li hanno visti in ...

World Series - gara-1 : Boston-Los Angeles 8-4. Un fuoricampo di Nunez regala la vittoria ai Red Sox : Al Fenway Park i Boston Red Sox iniziano nel migliore dei modi le World Series , battendo 8-4 in gara-1 i Los Angeles Dodgers . Gli uomini di Alex Cora , 108 vittorie in regular season, compiono il ...

Baseball - World Series : è subito Boston Los Angeles Dodgers sconfitti 8-4 : New Series, same Sox. #WorldSeries pic.twitter.com/fOwo6pkVzY - MLB , @MLB, 24 ottobre 2018 Boston fa pesare tutta la sua storia e tutta la sua potenza nella prima partita della serie su 7 contro i ...

Baseball - World Series MLB 2018 : gara-1 va ai Boston Red Sox per 8-4 : Le World Series 2018 cominciano con la vittoria, al Fenway Park, dei Boston Red Sox per 8-4 in gara-1 sui Los Angeles Dodgers. L’incontro è sempre stato guidato dai padroni di casa, che hanno inoltre raccolto un maggior numero di valide (11 contro 8). I Red Sox iniziano a farsi sentire fin dal primo inning, con singolo a destra di Benintendi che porta a segno Betts; sempre Benintendi va a prendersi il 2-0 con un altro singolo, stavolta a ...

Questa notte iniziano le World Series : Red Sox e Dodgers – due squadre storiche e molto forti – si giocano al meglio delle sette gare le finali del campionato statunitense di baseball: una guida The post Questa notte iniziano le World Series appeared first on Il Post.

Baseball - World Series MLB 2018 : Boston Red Sox-Los Angeles Dodgers. Programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione della Major League Baseball si avvia alla sua conclusione con lo spettacolo delle World Series, che metteranno di fronte i Boston Red Sox e i Los Angeles Dodgers per la prima volta in assoluto nell’ultracentenaria storia delle finali MLB. I Dodgers sono alla seconda presenza consecutiva dopo la sconfitta del 2017 nella settima gara contro gli Houston Astros, mentre per i Red Sox c’è il ritorno dopo l’ultimo titolo ...

Su DAZN in diretta la MLB World Series 2018 tra Boston Red Sox e Dodgers : Prenderà il via nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 ottobre, alle 2:09 ora italiana, in diretta e in esclusiva su DAZN, la World Series 2018 della Major League Baseball (MLB). La piattaforma di streaming offrirà una copertura completa della serie finale del campionato professionistico americano di baseball, al meglio dei sette incontri, tra Boston Red Sox e Los Angeles Dodgers.</...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : vince la Nuova Zelanda - exploit USA : Si è conclusa nella notte italiana la prima tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), trionfo della Nuova Zelanda sugli USA, vera sorpresa di giornata. Completa il podio il Canada, che supera la Francia. Finale Nuova Zelanda-USA 33-7 Finale 3° posto Canada-Francia 28-0 Finale 5° posto Irlanda-Australia 19-21 Finale 7° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda e Canada sugli scudi : Sono scattate nella tarda serata italiana di ieri le World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), prima delle sei tappe in programma, spazio alla fase a gironi che hanno delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi spazio alla fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...