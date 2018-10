Voto in Brasile | Salvini sta con Bolsonaro | Ci restituirà Battisti

Brasile al Voto - Haddad tenta la rimonta su Bolsonaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Voto Brasile.Sondaggio : Bolsonaro al 58% : 00.40 In Brasile, Bolsonaro, il candidato di estrema destra, parte in netto vantaggio verso il secondo turno delle presidenziali del 28/10, con il 58% dei voti validi, contro il 42% di Haddad,il delfino di Lula,del Partito dei lavoratori E' quanto emerge dal primo sondaggio della Datafolha,diffuso oggi e realizzato dopo il primo turno delle presidenziali di domenica scorsa, nel quale Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti e Haddad il 29%.

Brasile - al primo turno Bolsonaro vola e accusa : "Senza il Voto elettronico sarei già presidente" : Brasile verso la svolta: Bolsonaro arriva al 46% al primo turno; l'erede di Lula, Haddad, a 29%. Ballottaggio il 28/10. Ma il vincitore denuncia: "sarei già presidente se non fosse per le numerose irregolarità registrate nell'uso delle urne elettroniche"

Brasile al Voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : ... proseguita con l'impeachment a Dilma Rousseff e l'arresto di Lula da Silva, potrà pure eleggere un presidente, ma difficilmente cambierà il modus operandi della politica brasiliana.

Brasile al Voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : L’onda lunga della destra di Jair Bolsonaro cala sul Brasile, mentre il candidato di Lula da Silva Fernando Haddad prova disperatamente a rincorrere. Un esercito di 147 milioni di elettori si è recato alle urne in un clima durissimo che potrebbe diventare incandescente nell’eventuale ballottaggio a fine mese. Bolsonaro ha votato di prima mattina a ...

Elezioni in Brasile - oggi si vota : i candidati - i sondaggi e le perplessità del Voto : Il 'Trump brasiliano' contro il 'sostituto di Lula'. Sono 13 i candidati al primo turno delle Elezioni presidenziali brasiliane di oggi, ma il voto si annuncia soprattutto come un duello fra il ...

Brasile al Voto per le presidenziali - sondaggi : Bolsonaro al 36% : Nel giorno del voto per le elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro rafforza la sua leadership nei sondaggi e lo spettro dell'estrema destra populista si avvicina sempre di più al centro del ...

Brasile al Voto - Bolsonaro favorito : 9.31 Il Brasile torna alle urne oggi per le elezioni presidenziali.Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra,è nettamente in testa nei sondaggi, con il 36% delle intenzioni di voto. Il candidato del partito dei lavoratori (Pt),Fernando Haddad, lanciato dall'ex presidente Lula de Silva che non si è potuto candidare perché in carcere per corruzione, perde l'1% e resta al 22%. Definito da alcuni osservatori come il "Trump brasiliano", ...

Presidenziali Brasile - i cristiani si mobilitano contro il non Voto : ... - 'Astenersi o votare scheda bianca' alle elezioni Presidenziali del 7 ottobre in Brasile 'significherebbe indebolire la democrazia e mettere a repentaglio la possibilità di purificare la politica'. ...