Vino | vendemmia quasi ultimata | verso il +20% di produzione in Italia

Vendemmia a Pompei - inizia la raccolta dell’uva tra gli scavi : “Il Vino come 2000 anni fa” : Si celebra la XIX edizione di “Vendemmia a Pompei” la rituale raccolta dell'uva presso il vigneto della Casa del Triclinio estivo agli scavi archeologici. Sarà possibile degustare la prima produzione del pregiato vino Villa dei Misteri Annata 2011, realizzato secondo le tecniche di viticoltura di duemila anni fa.Continua a leggere

Vendemmia 2018 - Cia Toscana : sarà un Vino con più aromi e profumi : Roma, 12 set., askanews, - Un vino più tipico, con più aromi e profumi. Grazie, anche, al ritorno delle 'mezze stagioni'. Francesco Colpizzi, presidente federazione vitivinicola di Confagricoltura ...

Vendemmia al via : l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di Vino Made in Italy : Con l’inizio della Vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy che fanno registrare un aumento del 4% rispetto allo scorso anno quando avevano raggiunto su base annuale circa 6 miliardi di euro, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2018 in occasione della presentazione delle previsioni ...

Vino - Coldiretti Toscana : “Una vendemmia con il segno positivo” : Con il mese di settembre la vendemmia sta muovendo i primi passi in tutta la Toscana e si possono fare le prime previsioni. ‘‘Le condizioni attuali fanno ben sperare per una annata di buona/ottima qualità – dice Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana – anche se l’andamento della vendemmia dipenderà molto dal meteo di settembre. Siamo parte tradizionalmente a fine agosto con le uve bianche di pinot e ...

Vino - Cia : “Annata buona per la vendemmia - in qualità e quantità” : Nonostante il maltempo agostano la vendemmia sara’ migliore di quella del 2017. A prevederlo è Cia-Agricoltori Italiani, secondo cui la produzione nazionale si dovrebbe attestare attorno ai 48 milioni di ettolitri, con una crescita media compresa tra il 10% e il 15% con punte del 30% attese in Sicilia e fino al 25% in Veneto. Due però le criticità che potrebbero comunque minare la vendemmia 2018 appena cominciata secondo ...

Vino - Cia : “Si profila un’annata di buona vendemmia - in quantità e qualità” : Secondo Cia-Agricoltori Italiani, quella del 2018 sarà una vendemmia migliore di quella del 2017: nonostante il maltempo agostano, la raccolta delle uve e la produzione di Vino registreranno un incremento sostanziale in volume e un miglioramento della qualità. La produzione nazionale si dovrebbe attestare attorno ai 48 milioni di ettolitri, con una crescita media compresa tra il 10% e il 15%, punte del 30% attese in Sicilia e fino al 25% in ...

Vino - il viticoltore : con la neve in Alto Adige vendemmia al top : Prima neve sui monti in Alto Adige, e sole sulle colline dei vigneti: condizioni ottimali per la maturazione delle uve, in vista della vendemmia che prende il via dalla prossima settimana. Ad assicurarlo la cantina Hofstätter di Tramin-Termeno. Sabato 25 agosto, infatti, le vette Altoatesine si sono coperte della prima coltre di neve con addirittura 25 centimetri in Alta Badia, creando così un clima ideale a pochi giorni dalla vendemmia: la ...