VIDEO | Vieri | emozionato | parla del papà | Non pensava che sarei diventato un

Vieri non ha dimenticato come si fa! In una mossa la monetina è nel taschino [VIDEO] : Vieri infila la monetina nel taschino del giubbotto con un colpo di piede, l’ex calciatore non ha dimenticato come si fa! Bobo Vieri delizia i suoi follower su Instagram e lo fa questa volta con un colpo di classe. Ponendosi sulla scarpa una monetina, l’ex calciatore con un gesto atletico infila l’oggetto direttamente nel taschino del suo giubbotto. Vieri, che tra non molto diventerà padre per la prima volta, sembra ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri al Big Show di Pucci : lei è fantastica [VIDEO] : 1/5 ...

Esilarante Bobo Vieri - parla con il cappello ‘Nike’ [VIDEO] : Bobo Vieri è stato uno degli attaccanti più forti di sempre, protagonista con tante squadre adesso si scatena anche fuori dal campo. L’ex calciatore aspetta un figlio dall’ex Velina Costanza Caracciolo e nelle ultime ore è diventato sempre di più un fenomeno ‘social’. In particolare hanno creato tanto interesse le Storie pubblicate su Instagram, Bobo Vieri ha un nuovo amico, il cappello ‘Nike’. GUARDA IL ...

Jazzma Kendrick - ex di Bobo Vieri/ VIDEO - provoca il popolo di Instagram con foto hot e balli in costume : La modella americana, Jazzma Kendrick, ex di Bobo Vieri, sta facendo impazzire Instagram attraverso foto provocanti e balli in costume. Come reagirà l'ex bomber? Ecco i Video...(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:32:00 GMT)

DIRETTA/ Albissola Juventus U23 (risultato finale 2-2) streaming VIDEO e tv : Non basta il pareggio di Olivieri : DIRETTA Albissola Juventus U23 info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Jazzma Kendrick da infarto : l’ex compagna di Vieri mostra il suo fisico bestiale [VIDEO] : Jazzma Kendrick è una bomba sexy: l’ex compagna di Bobo Vieri gira un video che fa impazzire i fan sui social. Jazzma Kendrick da infarto, l’ex di Vieri infiamma i social [VIDEO] LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo Jazzma Kendrick da infarto: l’ex compagna di Vieri mostra il suo fisico bestiale [VIDEO] sembra essere ...