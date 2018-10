VIDEO Simone Biles paranormale ai Mondiali! Sfiora i 61 punti in qualifica | quattro

Simone Coccia contro Ilary Blasi dopo la rissa : “Sanno tutti dei tuoi festini” (VIDEO) : Simone Coccia anche lui dice la sua sulla questione lite tra Corona e Ilary Blasi e si scaglia contro la conduttrice Simone Coccia ex concorrente del GF, dice la sua sulla lite che ha visto scontrarsi Corona e Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip. Simone Coccia tramite il proprio profilo instagram lancia un messaggio a Ilary Blasi e parla di alcuni presunti festini che avrebbero visto come partecipanti proprio la bionda Ilary e ...

VIDEO Simone Biles mitologica - il nuovo volteggio da leggenda : doppio avanti teso e doppio avvitamento - oltre le leggi della fisica : Simone Biles continua a incantare e vuole davvero riscrivere le logiche della fisica, semplicemente la Reginetta della Polvere di Magnesio non è umana e ha spinto i limiti ancora più in là. Durante il camp di selezione USA per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica (Doha, 25 ottobre – 3 novembre), la Campionessa Olimpica ha esibito un nuovo salto al volteggio, un elemento mai portato in gara in passato da nessuna atleta: si tratta di una ...

DIRETTA / Ternana Renate (risultato live 1-1) streaming VIDEO e tv : Marilungo risponde a Simonetti : DIRETTA Ternana-Renate, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone B(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Simone Rugiati a Blogo : "Un talent culinario ha messo pressione in cucina - Street Food Battle è divertente" (VIDEO) : Ritorna la competizione televisiva che mette alla prova i migliori Food truck italiani. Da domenica 7 ottobre, in seconda serata su Italia 1, Simone Rugiati e Ludovica Frasca saranno i padroni di casa di Street Food Battle, un programma brand content arrivato alla seconda edizione. "Già confermare la seconda edizione di un contenuto branded è di per sé un successo: significa che siamo rimasti tutti soddisfatti, dall'editore agli sponsor", ha ...

Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini/ VIDEO Instagram - deputato Forza Italia sosia del premier : Simone Baldelli imita Giuseppe Conte come Ballatini. Video su Instagram, il deputato Forza Italia diventa sosia del premier del Movimento 5 Stelle, ironia social (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Andrea Agresti imita Afric Simone VIDEO : Andrea Agresti ha imitato Afric Simone nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Andrea Agresti imita Afric Simone Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

Andrea Agresti è Afric Simone/ VIDEO - altra prova difficile dopo Umberto Tozzi (Tale e Quale Show) : Andrea Agresti è Afric Simone, l'ex Iena si presenta nei panni di un altro avversario complicato dopo aver interpretato Umberto Tozzi la settimana scorsa. (Tale e Quale Show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:05:00 GMT)

SIMONE COCCIA CONTRO LUCIA ORLANDO E FILIPPO CONTRI/ VIDEO - lei : "L'amore non finisce da un momento all'altro" : SIMONE COCCIA si schiera ancora CONTRO LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI dopo l'annuncio della loro rottura e il loro ritorno sui social e in tv, solo voglia di pubblicità?(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:28:00 GMT)

Simone Coccia contro Lucia Orlando e Filippo Contri/ VIDEO : "Avrebbero fatto un figlio per la tv!" : Simone Coccia si schiera ancora contro Lucia Orlando e Filippo Contri dopo l'annuncio della loro rottura e il loro ritorno sui social e in tv, solo voglia di pubblicità?(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:37:00 GMT)

VIDEO – Furia Lotito contro il suo allenatore (Simone Inzaghi) : “Decido io - non tu!!” : Ripresa di nascosto e casualmente una chiamata del presidente della Lazio al proprio allenatore, Claudio Lotito Furia! Lotito parla al telefono inFuriato con Inzaghi. Parolacce, voce alta, Lotito se la prende con il mister: “Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte ...

VIDEO Simone Biles strepitosa - i 4 esercizi da Campionessa USA. Corpo libero e volteggio show - riscritti i record : Simone Biles non conosce limiti e si è laureata Campionessa Nazionale USA per la quinta volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna in passato. La stella di Columbus è stata eccezionale anche nel day 2, concludendo il giro completo con 59.750: eccezionale il 14.700 al Corpo libero e il 15.600 per il Cheng al volteggio, ottima anche alla trave (14.900) e alle parallele (14.550). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone ...

Zaza dà 'appuntamento' ai tifosi del Torino - il primo messaggio di Simone da calciatore granata [VIDEO] : Simone Zaza è un calciatore del Torino da ieri, l'attaccante in arrivo dal Valencia manda il suo primo messaggio social ai tifosi granata ' Vi aspettiamo domani allo stadio e sempre forza Toro ': così ...