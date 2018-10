VIDEO Lara Mori | esercizio al corpo libero ai Mondiali | 13 400 | la capitana spera nella

Esilarante scherzo delle Iene - l'”amante” della moglie fa impazzire Criscito [VIDEO] : E’ Mimmo Criscito, con un passato in Russia nello Zenit per ben 7 anni, adesso al Genoa, il protagonista dello scherzo delle Iene. Il difensore genoano, durante la notte, ha una bella sorpresa: un ladro vIene scovato in cucina da un vicino di casa dopo la sirena dell’allarme che parte per due volte. Il giovane, prima in russo e poi in italiano, fa capire esplicitamente al calciatore di essere l’amante della moglie. ...

F1 – Raikkonen esilarante : la domanda a Hamilton nel pre-podio è spiazzante [VIDEO] : Kimi Raikkonen confuso nella camera pre-podio: la domanda a Lewis Hamilton è esilarante e spiazzante al tempo stesso Grande festa per Kimi Raikkonen nella settimana del suo 39° compleanno: il finlandese della Ferrari non poteva desiderare un regalo più bello della vittoria del Gp degli Stati Uniti, a 5 anni dal suo ultimo successo. Il ferrarista si è lasciato alle spalle un eccezionale Max Verstappen e Lewis Hamilton, che vede sfumare il ...

MotoGp – Che ridere a Motegi : la maglietta del fan di Crutchlow è… esilarante [VIDEO] : A Motegi un fan pazzo d’amore per Cal Crutchlow: la t-shirt indossata in tribuna è davvero esilarante Sono attualmente in corso le qualifiche del Gp del Giappone: a Motegi, solitamente, si incontrano tantissimi fan curiosi, ma ad attirare l’attenzione durante le Fp4 della weekend giapponese è stato un tifoso tutt’altro che asiatico. Pazzo di gioia al passaggio del suo pilota preferito, il fan in questione sfoggiava una ...

Diretta/ Cremona-Avellino (risultato live 68-69) streaming VIDEO e tv : che equilibrio al PalaRadi! (basket A1) : Diretta Cremona Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi domenica 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Petagna-Valdifiori - momento esilarante nello spogliatoio della Spal [VIDEO] : La Spal non sta di certo attraversando un buon momento nel campionato di Serie A, la squadra di Semplici chiamata alla reazione nel prossimo impegno contro la Roma, trasferta difficile ma la pausa per le Nazionali può servire per ricaricare le batterie. Nel frattempo scena esilarante nello spogliatoio della Spal, scatenati il centrocampista Valdifiori e l’attaccante Petagna. In particolar modo la ‘scena’ del ...

Stefano De Martino insegna il napoletano a Santiago/ VIDEO - l’esilarante conversazione : web in delirio : Stefano De Martino insegna il napoletano al piccolo Santiago. Il Video fa il giro della rete diventando virale anche se qualcuno ha avuto modo di lamentarsi ugualmente...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Stefano De Martino insegna il napoletano a Santiago : esilaranti i VIDEO delle lezioni : Il ballerino mostra i risultati dell'insegnamento del napoletano impartito al figlio che si conferma un allievo modello

Messi gli stringe la mano - il tifoso rimane sbigottito : la reazione esilarante [VIDEO] : Lionel Messi e la stretta di mano al tifoso: la reazione del fan dell’attaccante argentino è virale Lionel Messi stringe distrattamente la mano ad un fan e neanche si accorge della divertente reazione del tifoso. Il calciatore blaugrana infatti passando in mezzo a tante persone cerca di accontentare tutti i fan e si sofferma per caso con un ragazzo. Il supporter, dopo la stretta di mano con l’attaccante argentino, rimane ...

MotoGp – Redding esilarante in Thailandia : “ho trovato Marc Marquez! Ma si è ristretto in lavatrice” [VIDEO] : Che ridere con Scott Redding a Buriram: nel giovedì dedicato alla stampa per il Gp della Thailandia, il britannico dell’Aprilia regala qualche sorriso Si accenderanno nella notte italiana i motori per le prime prove libere del Gp della Thailandia, primo storico appuntamento della MotoGp a Buriram, ma nella giornata di oggi non sono mancata le sorprese, le risate e i momenti esilaranti. Nella giornata in cui fa ancora chiacchierare la ...

MotoGp – Facce buffe sul palco : le esilaranti espressioni di Valentino Rossi durante l’evento thailandese [VIDEO] : Che ridere con Valentino Rossi: le buffe Facce del Dottore durante l’evento Yamaha in Thailandia Avrà inizio domani mattina il primo weekend di gara di MotoGp della storia in Thailandia: i piloti sono approdati già in terra thailandese per presenziare a diversi eventi con i propri team, tra le urla dei fan e le richieste di autografi e selfie. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono stati protagonisti al centro commerciale The Street ...

Esilarante Bernardeschi - lo sfottò al portiere Perin è virale [VIDEO] : La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro lo Young Boys, ottima prestazione da parte della squadra di Massimiliano Allegri trascinata dalla tripletta dell’attaccante Dybala ma un grande protagonista è stato anche Bernardeschi, prestazione da incorniciare per l’ex Fiorentina. Il calciatore scatenato anche anche al di fuori della partita, sfottò Esilarante la portiere Perin. GUARDA IL VIDEO ...

Le Iene – Sorrentino ed il ‘colpo del secolo’ ricevuto da Cristiano Ronaldo : lo scherzo esilarante al portiere del Chievo [VIDEO] : Stefano Sorrentino vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’: il portiere del Chievo Verona va a controllo da un finto dottore dopo il colpo ricevuto da Cristiano Ronaldo durante un match di Serie A, ma è tutta una messa in scena! Nella prima giornata di campionato Stefano Sorrentino si è scontrato con Cristiano Ronaldo finendo a terra privo di sensi. Il portiere del Chievo Verona, dopo aver riportato un trauma cranico, è guarito ...

F1 – Con Ricciardo si ride sempre : Daniel il ‘disturbatore’ - l’intervista di Perez è esilarante [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante a Sochi: l’australiano disturbatore di Sergio Perez durante un’intervista al Gp di Russia Manca ormai poco alle qualifiche del Gp di Russia che decreteranno la griglia di partenza della gara che si disputerà domani pomeriggio sul circuito di Sochi. Tra prove, penalizzazioni e giri in pista non mancano però i momenti per divertirsi un po’. E chi meglio di Daniel Ricciardo per farsi una grossa ...

Lara e Martina - lite furiosa in diretta su Instagram : VIDEO : Martina Sebastiani e Lara Zorzetto litigano sui social: VIDEO L’amicizia tra Lara Zorzetto e Martina Sebastiani è ufficialmente finita. Dopo che Martina e le altre ragazze di Temptation Island hanno accusato l’ex fidanzata di Michael di averle snobbate durante l’ultimo periodo e dopo la replica di Lara avvenuta su Instagram, le due sono state protagoniste di una violenta lite avvenuta in diretta sul medesimo social. Lara ha ...