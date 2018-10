Vesuvio | quali strumenti per evitare un cataclisma

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il, la baia di Napoli, il golfo: il più bel panorama al mondo che da sempre ha attratto visitatori e per la fertilità dei suoli vulcanici, ricchissimi di potassio, ha attratto intere popolazioni che si sono insediate ed hanno deciso di vivere alle pendici del vulcano. Oggi è uno dei territori più popolati al mondo: Portici, cittadina a pochi chilometri da Napoli, con i suoi 55.000 abitanti per soli 4 Km2 è la città con la densità di popolazione più alta al mondo dopo Hong Kong. La Protezione Civile ha stimato che se tutti gli abitanti di Portici scendessero nello stesso momento in strada non ci entrerebbero. Una delle strade più popolate di Portici: Via Leonardo Da Vinci Ma ilè un vulcano attivo con delle caratteristiche molto particolari, infatti, è classificato come “strato vulcano”, un vulcano cioè contraddistinto da un alternanza di fasi di effusione lavica e ...