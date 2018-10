Verissimo | Eleonora Giorgi racconta dell’abuso di droga | Video

superguidatv

(Di sabato 27 ottobre 2018) Nella puntata odierna di, programma in onda sabato pomeriggio e condotto da Silvia Toffanin, è stata ospite. L’attrice è una delle ultime eliminate del Grande Fratello Vip 3. Lahato della sua carriera, del successo, degli amori e soprattutto del periodo buio in cui faceva abuso die l’abuso dihato adi aver iniziato a fare abuso didopo la morte del secondo fidanzato, Alessandro Momo: Un giorno gli prestai la moto, cadde e morì. I due erano molto legati e la morte improvvisa e scioccante di Momo fece cadere lanella spirale della. L’attrice hato a Silvia Toffanin: L’eroina è morte, non è nemmeno il divertimento di una sera in discoteca. A quei tempo, però, era clandestina, carbonara, una moda. Ci sono caduta a causa ...