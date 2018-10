Valentino Rossi | La terza fila? Male | ma non è un disastro

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Il passo è buono ma puntare al podio non sarà facile” : Valentino Rossi non fa drammi al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, settimo al termine del time-attack a Phillip Island, è stato condizionato dall’arrivo della pioggia nel Q2 che lo ha un po’ frenato nel suo darsi in pista. Il “46”, notoriamente, fa un po’ più fatica ad interpretare queste condizioni così particolari, non fidandosi ...

MotoGp – Valentino Rossi vede il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche in Australia : “ecco la cosa positiva di oggi” : Valentino Rossi non troppo soddisfatto a Phillip Island dopo le qualifiche del Gp d’Australia: il Dottore spera nel bel tempo per la gara di domani Marc Marquez ha ancora un’incredibile fame di vittoria, nonostante il titolo mondiale conquistato la scorsa settimana in Giappone. E’ lo spagnolo della Honda il poleman del Gp d’Australia: Marquez ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island, ...

MotoGp : pole a Marquez - Iannone quarto - settimo Valentino Rossi : Marc Marquez, lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo, ha ottenuto la pole anche a Phillip Island, la sesta della stagione. Domani in Australia partirà dalla prima fila, con le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco. Andrea Iannone, Suzuki, ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

MotoGp – Valentino Rossi si sfoga in Australia - il Dottore dubita dei giapponesi : “ho parlato con dei pezzi grossi della Yamaha” : Il duro sfogo di Valentino Rossi a Phillip Island al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Australia Prima giornata di prove non troppo soddisfacente per Valentino Rossi in Australia: il Dottore ha chiuso al decimo posto sia le Fp1 che le Fp2 sul circuito di Phillip Island, con un pizzico di fatica che ormai lo accompagna da tempo in sella alla M1. AFP/LaPresse Nel post libere, il nove volte campione del mondo ha ...

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Honda e Ducati vanno più forte - sono più competitivi di noi” : Non cerca mezze misure Valentino Rossi nelle dichiarazioni del venerdì rilasciate a it.motorsport.com alla vigilia del GP d’Australia della MotoGP: la sua moto paga dazio dalle Honda e dalle Ducati e così il Dottore non potrà puntare alla vittoria, se non affidandosi al suo infinito talento. La lotta per il successo appare difficile in questa tappa del Motomondiale. Il pilota italiano appare molto duro circa il bilancio stagionale: ...

MotoGp – Libere mediocri per Valentino Rossi a Phillip Island : “mi manca qualcosa - ma si può fare” : Valentino Rossi palesa le sue impressioni dopo le prime e le seconde prove Libere sul circuito di Phillip Island, le parole del Dottore Il decimo tempo delle prime prove Libere di Valentino Rossi, è seguito da una ‘fortunosa’ decima posizione nei tempi combinati dopo le Fp2 a Phillip Island. Il Dottore, dopo i primi giri sul circuito che farà da sfondo al Gp d’Australia, ha confessato ai microfoni di Sky MotoGp: ...

MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

