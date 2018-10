Va in clinica per ciste a rene | muore a 30 anni

Venezuela - partorisce per strada a Caracas : non aveva i soldi per andare in clinica : Una giovane donna Venezuelana ha partorito in strada a Caracas, in pieno giorno, su un marciapiede della centrale Avenida Universidad. I passanti si sono avvicinati alla giovane e l’hanno aiutata nei soccorsi, mentre le urla di “respira profondamente” si sentivano risuonare per la strada. Poco dopo, è giunta sul luogo una pattuglia della polizia che ha portato la giovane madre in una clinica. La donna avrebbe motivato l’accaduto in seguito, ...

clinica 'degli orrori' Santa Rita - 15 anni per Brega Massone : annullato l'ergastolo : Quindici anni di carcere . È questa la condanna inflitta a Pier Paolo Brega Massone , l'ex primario di chirurgia toracica della Clinica Santa Rita nel processo d'appello bis per la morte di 4 pazienti ...

Selena Gomez - crollo emotivo per la giovane popstar ricoverata in una clinica psichiatrica : Selena Gomez ha avuto un “crollo emotivo” ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Una fonte anonima vicina alla popstar ha rivelato infatti che “Selena ha passato due settimane difficili” a causa del continuo dentro e fuori dall’ospedale: la cantante, 26 anni, è affetta da lupus, una malattia autoimmune, che l’ha costretta anche ad un trapianto di rene. Secondo quanto ricostruito dal ben informato sito di gossip Tmz, la Gomez, è stata ...

TORINO - 61ENNE MUORE PER LEGIONELLA AL RIENTRO DALLE VACANZE/ La clinica conferma la diagnosi : TORINO, allarme LEGIONELLA: donna MUORE dopo lunga agonia. Ultime notizie, batterio contratto in vacanza? L'ufficio igiene sta indagando su questo decesso sospetto(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:41:00 GMT)

Mel B entra in clinica per curare lo stress post traumatico : Famosa in tutto il mondo come membro delle Spice Girls, la cantante ha bisogno di cure per evitare di affogare nell'alcol i propri demoni interiori

Affleck torna in clinica per abuso alcol : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Ben Affleck è di nuovo in un centro di riabilitazione per i suoi problemi di abuso di alcool. Ne dà notizia la rivista Variety. L'attore, che già in passato era stato ricoverato ...