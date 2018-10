Usa | uomo armato apre il fuoco nella sinagoga a Pittsburgh | «Almeno 4 morti»  

Usa : Sessions - arrestato "sembra uomo di parte" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : pacchi bomba - Fbi arresta un uomo : 17.20 "Possiamo confermare che una persona è in custodia. Terremo una conferenza stampa al Dipartimento di Giustizia alle 14.30",le 20.30 in Italia. Così su Twitter Sarah Isgur Flores, direttore delle pubbliche relazioni del dipartimento di Giustizia Usa, conferma l'arresto di una persona nell'indagine sui pacchi bomba intercettati negli ultimi giorni negli Stati Uniti. L'uomo è stato arrestato nell'area di Miami,in Florida,da dove sono stati ...

Pacchi bomba Usa - arrestato un uomo. Trump attacca : "Campagna dei repubblicani danneggiata" : La polizia ha arrestato un uomo nell'ambito delle indagini sui Pacchi bomba sospetti negli Stati Uniti. L'arresto è avvenuto nella area di Miami. Molti dei Pacchi sono stati spediti da un ufficio postale della Florida. Lo riferisce la Cnn.Intanto il presidente Usa, Donald Trump, si è detto convinto che i Pacchi bomba abbiano "danneggiato la campagna dei repubblicani per le elezioni di midterm".Trump ha scritto su Twitter: "I ...

Gf Vip - Corona chiede scUsa a Silvia : "Sono un uomo di merda" : Prima delle parole di fuoco tra la conduttrice del Gf Vip e l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona ha chiesto scusa a Silvia Provvedi. Fabrizio è entrato nella Casa proprio per queste 'benedette' ...

Usa - caccia all'uomo per pacchi-bomba : 1.15 E' caccia all'uomo che ha spedito i pacchi bomba alla Cnn e a democratici di alto profilo come gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama. La Cnn parla di un "possibile sospetto" mentre l'Fbi ha avvertito che potrebbero essere stati spediti altri ordigni esplosivi. In una nota, il Bureeu ha invitato "a non toccare o maneggiare pacchi sospetti o sconosciuti" perché "è possibile che altri pacchi siano stati inviati in altre location".

Usa - allarme pacchi bomba a Clintone e Obama/ Ultime notizie New York : nel mirino anche Governatore NY - Cuomo : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: Ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. Evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Catania : uomo si accascia a terra accUsando forti dolori al petto - soccorso dai militari dell’Esercito : Durante il fine settimana appena trascorso le pattuglie dell’Esercito, impegnate in attività di presidio del centro di Catania, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, sono intervenute, attivate più volte dai cittadini, in soccorso a residenti in pericolo di vita o trovatisi in situazioni di emergenza. In particolare, nella tarda mattinata, i militari in servizio presso Piazza Duomo sono stati allertati per prestare ...

Pando - uno dei più grandi organismi del Pianeta - sta scomparendo a caUsa dell'uomo : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Maltempo a SiracUsa - il carabiniere salva un uomo intrappolato nella propria auto : Il Maltempo che ha investito la Sicilia orientale ha messo in ginocchio anche il Siracusano dove l'acqua ha travolto alcune auto. I carabinieri sono dovuti intervenire a Carlentini per salvare le ...

Cesena - don Giordano. "Usano i muri del duomo come wc" : Cesena, 17 ottobre 2018 - «Anche lì, contro il muro della cattedrale ». Don Giordano Amati indica la pavimentazione di via Vescovado tempestata di macchie. Macchie di urina, come testimonia l'...

Usa : uomo senza un occhio e un orecchio allontanato da un negozio per il suo aspetto : Alle volte da ogni parte del mondo arrivano storie che lasciano senza parole e fanno discutere. In South Carolina sta facendo clamore il gesto di una donna che, una volta visto un cliente intento a consumare un pasto lo ha allontanato. Motivo: l'aspetto dell'uomo in viso, dopo che quest'ultimo aveva subito diversi interventi per via di un cancro alla pelle. All'uomo è arrivata la richiesta di coprirsi il viso o allontanarsi Kirby Evans è un uomo ...

FEMMINICIDIO - MOCCIA SI SCUsa CON MELISSA PANARELLO/ Aveva detto : "Se un uomo uccide la moglie - colpa è pari" : FEMMINICIDIO, Federico MOCCIA si SCUSA con MELISSA PANARELLO. "Non ho saputo esprimermi chiaramente", lo scrittore Aveva definito equivalenti le responsabilità nei casi di omicidio(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:41:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO : 3 DONNE LO ACCUsaNO/ Ruby smentisce - Raffaella Fico “Eravamo fidanzati - un gentiluomo" : CRISTIANO RONALDO accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:53:00 GMT)