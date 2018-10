Usa | spari in una sinagoga a Pittsburgh | sette morti e un ferito

Usa - spari a Sinagoga Pittsburgh : 4 morti : 17.06 Un uomo armato avrebbe aperto il fuoco all'interno della Sinagoga 'The tree life' di Pittsburgh e, secondo indiscrezioni riportate dai media americani, ci sarebbero almeno 4 morti. L'uomo armato avrebbe sparato anche contro gli agenti di polizia accorsi sul posto.

CAROVANA MIGRANTI - TRUMP : "LI FERMIAMO AL CONFINE COL MESSICO”/ Ultime notizie - Usa : "Non spariamo su di loro" : Messico, CAROVANA MIGRANTI in arrivo da Honduras verso CONFINE Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, TRUMP "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Masterchef replica all'accUsa di Fedez : il tweet sparisce dal web dopo qualche ora : Non accenna a placarsi la polemica che è nata durante la festa di compleanno di Fedez. dopo essere stato accusato da più parti di sprecare del cibo buono, lanciandolo per terra solo per goliardia, il rapper ha usato Instagram per provare a difendersi. In uno dei tanti video di scuse che ha caricato il ragazzo sul suo profilo [VIDEO], è stata tirata in ballo la trasmissione Masterchef, che ha deciso di replicare con un tweet ironico che però è ...

Una rara medUsa in grado di 'sparire' filmata nelle profondità del Pacifico : Una medusa rossa raramente osservata prima è stata avvistata nelle acque profonde al largo della costa della California meridionale. Gli scienziati di Exploration Vessel Nautilus hanno utilizzato un ...

Ecco i siti dell’Unesco potrebbero sparire a caUsa dell’innalzamento dei mari : Regione naturale e storica di KotorPortovenere e le Cinque TerreCittà barocche della Valle di NotoTrogirCittà antica di EfesoPaphosRavennaCittà Punica di KerkouaneCattadrale di San Giacomo, SibenikButrintoArcheological ensemble di TarracoHeraion, Isola di SamoTiroFerrara e il delta del PoBasilica del Patriarca di AquileiaVenezia e la sua lagunaIl tema del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello dei mari è cruciale, per il ...

Un'ex dipendente della Lega accUsa Salvini e Maroni di sapere della sparizione dei 49 milioni : Un'ex dipendente della Lega, Daniela Cantamessa, ha accusato Roberto Maroni di aver dilapidato il patrimonio della Lega e Matteo Salvini di esserne al corrente, ma di non aver fatto nulla. È quanto ha detto la donna in una video intervista pubblicata da The Post Internazionale, in cui sostiene che tutto cominciò dopo il 5 aprile 2012, all'indomani delle dimissioni dell'allora segretario della Lega Umberto Bossi. ...

Il caso di Meng - l'ex capo dell'Interpol cinese sparito e accUsato di tangenti : Troppo forte, perché ritiene che il proprio status nel mondo è ormai così solido che il caso Meng non inficerà comunque le proprie candidature alla governance globale; o troppo debole, perché il ...

CRISTIANO RONALDO ACCUsaTO DI STUPRO/ Ultime notizie : avvocato di Kathryn Mayorg - “sono sparite le prove” : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO. Ultime notizie: sponsor preoccupati e la Juventus va a picco in Borsa, chiudendo a -9.92% a Piazza Affari. Ecco cosa sta accadendo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:54:00 GMT)

L'avvocato dell'accUsatrice di Cristiano Ronaldo sostiene che le prove del presunto stupro "sono sparite" : Le prove sul presunto stupro di Cristiano Ronardo sono andate perse. Secondo quanto dichiarato a Der Spiegel da Leslie Mark Stovall, il legale dell'accusatrice di Ronaldo, le dichiarazioni rilasciate dalla sua assistita Kathryn Mayorga nel 2009 alla polizia sono sparite. Così come non esistono più il vestito e la biancheria intima che la donna indossava la sera del presunto assalto e che aveva consegnato alla polizia di Las Vegas ...

Fan BingBing riappare dopo la misteriosa sparizione e si scUsa : 'Sono colpevole' : La star cinese Fan BingBing ha commentato per la prima volta le accuse di evasione fiscale che le sono state rivolte e la sua "scomparsa" dal mondo dei social media dichiarandosi "imbarazzata e colpevole". L'attrice ha spiegato che accetta la responsabilità di quanto accaduto " per aver perso la mia capacità di controllarmi di fronte agli ...

La star del cinema cinese accUsata di evasione. Ma l'attrice è sparita : Sulla testa della star del cinema Fan Bingbing pesa una multa record da 129 milioni di dollari. La 37enne attrice di X-Men, l'attrice più famosa della Cina è scomparsa da mesi, probabilmente proprio ...

Fan Bingbing (“sparita” da un po’) è accUsata di aver evaso milioni di euro di tasse : Il fisco cinese si abbatte su Fan Bingbing, la star del cinema cinese che aveva fatto parlare di sé il mese scorso, per la prolungata assenza dalla scena pubblica. L’attrice, scrive l’agenzia Xinhua in una breve nota, è stata multata per evasione fiscale e sarà costretta a pagare tasse e multe «per centinaia di milioni di yuan», decine di milioni d...

