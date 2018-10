Usa | sparatoria in sinagoga Pittsburgh | almeno 8 morti

Sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh - in Usa - almeno sette morti : Sono almeno sette le persone morte nella sinagoga di Pittsburgh, Pennsylvania a causa di una Sparatoria. Un uomo armato ha aperto il fuoco. Lo riferisce l'emittente radio Dkda, segnalando che il numero delle vittime potrebbero essere più alto. L'uomo ha sparato contro gli agenti quando sono arrivati costringendoli a ripararsi dietro le loro auto. L'uomo che ha aperto il fuoco, secondo i media statunitensi, si era barricato all'interno ...

Usa : un agente ucciso e sei feriti in una sparatoria in Sud Carolina - : accaduto nella città di Florence dove un uomo si è barricato in casa per due ore con alcuni bambini e ha iniziato a sparare con un fucile contro gli ufficiali che stavano eseguendo un mandato di ...

Usa - Drammatica sparatoria a Florence : un poliziotto ucciso e sei feriti : Appena i primi tre agenti hanno bussato alla porta dell'abitazione per eseguire un mandato di perquisizione, l'uomo all'interno ha iniziato a sparare contro di loro colpendoli immediatamente; quando i colleghi sono intervenuti per soccorrerli, sono stati presi di mira a loro volta.Continua a leggere

MACERATA - PAMELA MASTROPIETRO : LUCA TRAINI - “CHIEDO SCUsa - NO RAZZISMO”/ Procura chiede 12 anni per sparatoria : sparatoria MACERATA, verso sentenza LUCA TRAINI: "SCUSAte ho sbagliato, volevo giustizia per PAMELA MASTROPIETRO, ma ho capito che colore razza non c'entra". Ultime notizie dall'aula(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Sparatoria di Macerata - Luca Traini chiede scUsa : ‘Ho sbagliato’ : “Volevo solo fare giustizia contro i pusher” ha detto Luca Traini durante il processo in Corte D’Assisi che lo vede coinvolto per un la Sparatoria contro alcuni stranieri avvenuta a febbraio scorso nella città di Macerata. Era il 3 febbraio quando Traini, armato di pistola, aveva sparato numerosi colpi contro dei migranti in pieno giorno, un momento drammatico per la città marchigiana che in pochi mesi è diventata il simbolo della lotta contro ...

Usa - sparatoria nel Maryland : tre vittime e due feriti - morta anche killer : La sparatoria è iniziata poco dopo le 9 locali, le 15 in Italia,, ossia quando inizia l'attività del Rite Aid center, un impianto con circa 1000 dipendenti che riceve dalle aziende e poi consegna ad ...

Sparatoria in Usa : una donna uccide 3 persone e poi cerca di togliersi la vita : Sono tre le persone che hanno perso la vita e due i feriti accertati dopo la Sparatoria avvenuta nei pressi di Baltimora, nel Maryland. La tragedia è avvenuta in un centro di distribuzione di farmaci che è situato nel parco industriale di Aberdeen, nella contea di Harford. Il killer è stato subito individuato: si tratta di una donna che, dopo aver sparato alle vittime ha rivolto l'arma verso sè stessa cercando di togliersi la vita. Ora è ...

SPARATORIA MARYLAND - "ABBATTUTA DONNA KILLER"/ Video - ultime notizie : forse ex dipendente delUsa - 3 morti : SPARATORIA MARYLAND: i fatti sono avvenuti nella contea di Harford, a nordest di Baltimora. Si parla di "diversi morti e feriti". I testimoni dicono che il killer, in fuga, sia una DONNA. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:21:00 GMT)

SPARATORIA MARYLAND - "DIVERSI MORTI E FERITI"/ Ultime notizie Usa - attentato? Testimoni : "Killer è una donna" : SPARATORIA MARYLAND: i fatti sono avvenuti nella contea di Harford, a nordest di Baltimora. Si parla di "diversi MORTI e feriti". I Testimoni dicono che il killer, in fuga, sia una donna. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Usa - sparatoria nel Maryland : tre morti e due feriti : Ancora non chiara l'identità della persona che ha aperto il fuoco, ma dalle indicazioni riferite dalle forze dell'ordine si ipotizza che sia in corso una caccia all'uomo.

Usa - sparatoria in Maryland vicino a un parco industriale : “Ci sono molte vittime” : Ci sono “molte vittime” nella sparatoria avvenuta nella contea di Hartford, nel Maryland. È quanto conferma su Twitter l’account dell’ufficio dello sceriffo, spiegando che la situazione è “ancora fluida”. Secondo diversi media, le vittime sono almeno 3 e ci sarebbero anche due feriti. Non è ancora chiaro chi ha aperto il fuoco all’interno di un parco industriale nella zona tra Spesutia Road and Perryman ...

Usa - sparatoria in Maryland. Tre morti : 17.34 C'è stata una sparatoria nel Maryland, non lontano da Baltimora, all'interno di un centro di distribuzione della Rite Aid, terza catena statunitense di farmacie-drugstore. Lo sceriffo della contea di Harford parla di "diverse vittime". Le prime informazioni riferiscono di 3 morti e due feriti. Un portavoce della catena assicura che l'area, in cui lavorano migliaia di persone, ora è in sicurezza.