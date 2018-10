Uomini e Donne | dopo il caso Sara Affi Fella arriva l’uscita di scena di Mara Fasone

Uomini e Donne - Lorenzo elimina Giulia? Nuovi scoop sulla corteggiatrice : Giulia Cavaglia eliminata a Uomini e Donne? In arrivo nuove segnalazioni per Lorenzo Riccardi Lorenzo elimina Giulia a Uomini e Donne? Tenetevi forte. Perché potrebbero arrivare dei grandissimi scoop sulla corteggiatrice! Ci sono state già svariate segnalazioni su di lei, ma la bomba dovrebbe scoppiare a breve. Nonostante sia Lorenzo che Luigi si siano presi […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo elimina Giulia? Nuovi scoop sulla ...

Uomini E DONNE/ Andrea Dal Corso resta per corteggiare Teresa Langella (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Ancora problemi per Luigi Mastroianni: il tronista colpito da Irene Capuano e Antonella, ma qualcosa non va...(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Ascolti tv pomeriggio - 26 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultima sfida settimanale fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 26 ottobre 2018? Chi ha vinto la sfida fra le tre conduttrici più amate del primo pomeriggio? Cosa ha influenzato il comportamento dei telespettatori? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati e soprattutto i dati Auditel. Vieni da me: Caterina Balivo con Le Vibrazioni e tanti altri Nello studio di Vieni da me, per la nuova ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ha un amore segreto? Tina insinua e il web scatena i sospetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha davvero un amore segreto fuori dal programma? Tina Cipollari lancia la bomba sulla dama....(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni tra Irene e Antonella? Nuovi problemi per il tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Ancora problemi per Luigi Mastroianni: il tronista colpito da Irene Capuano e Antonella, ma qualcosa non va...(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne/ Stava ancora con l'ex fidanzato? Parla Karina Cascella : Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne: "non è il posto giusto". Chi arriva al posto della bellissima 26enne siciliana? I nomi dei probabili tronisti.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Uomini e Donne : nuovi tronisti dopo l’abbandono di Mara Fasone? L’indiscrezione : Uomini e Donne, al trono classico nuovi tronisti dopo Mara Fasone dopo l’addio di Mara Fasone, la redazione di Uomini e Donne è alla ricerca di un successore. Voci di corridoio sostengono che a... L'articolo Uomini e Donne: nuovi tronisti dopo l’abbandono di Mara Fasone? L’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GIULIA CAVAGLIA - Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni chiude - Lorenzo la tiene : sul web è polemica! : GIULIA CAVAGLIA causa una nuova lite tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi a UOMINI e DONNE. Dopo qualche dubbio iniziale, lei decide di corteggiare entrambi...(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:15:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni - Rocco Fredella e l'agguato a Gemma : con quale dama è uscito : Rocco Fredella è stato fedele alla parola data e ha iniziato a uscire con nuove dame del parterre femminile dicendo definitivamente addio a Gemma Galgani . Secondo quanto riporta il sito ...

Registrazione Uomini e Donne/ Rocco sente Barbara : Gemma si sente male - Sossio intanto… (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sebastiano sta scatenando molte critiche, sia da parte del web che dal parterre femminile. Per alcuni è il nuovo Sossio Aruta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:17:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Rocco e Barbara si sentono - Gemma soffre : anticipazioni Uomini e Donne: Rocco chiede il numero di Barbara, Gemma sta male Giovedì 25 Ottobre 2018 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Grandissime sorprese per il pubblico di Uomini e Donne. Partiamo da Gemma e Rocco. La conduttrice fa sapere che la dama sta molto male e soffre per la fine […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Rocco e Barbara si sentono, Gemma soffre proviene da Gossip e Tv.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi vanno a convivere/ Uomini e Donne : ecco cosa pensano dei recenti scandali : La storia d'amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi procede a gonfie vele. Dopo nove mesi d'amore, la coppia intervistata per Uomini e Donne Magazine, racconta dell'imminente convivenza.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:19:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 26 ottobre 2018 : ...

Jack Vanore - Uomini e Donne/ Dal trono a Raffaella Mennoia : poi la domanda a Gemma Galgani… : Jack Vanore è l'attuale opinionista del trono classico di Uomini e Donne. Al suo fianco anche Tina Cipollari, Gianni Sperti e Mario Serpa, l'intervista al Magazine.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:54:00 GMT)