Un' app per scoprire se siamo a rischio depressione

Milan e Gattuso a rapporto da Leonardo e Maldini : "Champions per forza" : Le parole di ieri sera di Paolo Maldini sottolineano due aspetti chiave della delicatissima fase del Milan: si va avanti con fiducia, senza dimenticare le belle prestazioni rossonere viste fino al ...

L’app MyTIM definitiva in arrivo il 15 novembre e TIM Protect si arricchisce di un numero per l’assistenza diretta : Dopo essere stata pubblicata sul Google Play Store in versione beta, MyTIM il 15 novembre l'applicazione dovrebbe esordire anche nella release definitiva L'articolo L’app MyTIM definitiva in arrivo il 15 novembre e TIM Protect si arricchisce di un numero per l’assistenza diretta proviene da TuttoAndroid.

Monumentale : 28 ottobre ultimo appuntamento con la rassegna "Museo a cielo aperto" : Dalle 10 alle 18 passeggiate tematiche, musica e spettacoli teatrali a cura della Fondazione Milano " Scuole Civiche Domenica 28 ottobre, dalle 10 alle 18, è in programma l'ultimo appuntamento dell'anno della rassegna "Museo a cielo Aperto". Una ...

Che fine ha fatto Stephen appiah? Ha rischiato di morire per per le complicazioni di un’operazione : Stephen Appiah è considerato come uno dei migliori calciatori africani degli anni 90′ e 2000, la sua carriera è stata limitata da gravi infortuni e problemi caratteriali. Inizia a giocare negli Hearts of Oak di Accra nel 1995 e nel 1997 viene notato da Pietro Lo Monaco, in quel periodo capo osservatore dell’Udinese, squadra del campionato italiano, che lo acquista e lo fa esordire in Serie A nello stesso anno. Nel 2000 si ...

Il Leeds piange Edna - allo stadio per 64 anni consecutivi : previsto un minuto di applausi a Elland Road : allo stadio per 64 stagioni consecutive, fino all'incredibile età di 94 anni: si è spenta oggi Edna Newton, la tifosa più anziana del Leeds United. La donna ha assistito ai primi match degli Whites ...

Morte Kashoggi - l'appello dell'ex Ministro dello sport Lotti : 'Bloccare la finale di Supercoppa italiana a Riad' : I riflessi dell'assassinio di Istanbul stanno provocando reazioni da ogni parte del mondo e l'eco del caso si è spinta fino all'Italia, dove potrebbe addirittura avere conseguenze sul mondo del ...

F1 - Verstappen spiazza tutti : “tempo buono - ma non siamo stati perfetti. Lo stop? Pare sia un problema idraulico” : Il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere, anche se è scattato l’allarme per il problema occorso nelle FP2 Giornata perfetta (o quasi) per Max Verstappen in Messico, il pilota olandese ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere, nonostante il problema avuto verso la fine delle FP2. photo4/Lapresse Nonostante il riferimento cronometrico pazzesco, il driver della ...

Nick dei Cugini di campagna rivela di essere sul lastrico : “Lancio un appello a Carlo Conti perché mi inviti a Tale e quale show” : “La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. È come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco”. A rivelarlo è l’ex cantante del gruppo I Cugini di campagna, Nick Luciani, che anni fa aveva scelto di intraprendere la carriera solista ed ora si trova in gravi difficoltà economiche. “lo, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen – ha raccontato in ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : ultima tappa a Xiamen. Ghisolfi e Fossali speranze italiane : ... e con Stefano Ghisolfi che è secondo nella classifica generale della difficoltà anche se purtroppo non potrà più andare ad acciuffare l'austriaco Jakob Schubert, Campione del Mondo che ha già messo ...

Cosmetica - il decalogo per l’acquisto di prodotti eco-sostenibili. Ma c’è anche l’app che dà il “via libera” : Ogni giorno veniamo a contatto con almeno 500 sostanze presenti nei cosmetici: ce ne sono 31 in un balsamo per capelli, 45 in una crema da giorno, 28 in un bagnoschiuma, ben 40 in una lacca per capelli. Non ce ne rendiamo conto, eppure ogni singolo elemento influisce in maniera positiva, o negativa, sulla nostra pelle, l’organo più esteso del corpo umano, e sull’ambiente a noi circostante. Una relazione inevitabile e che ha al centro ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : ultima tappa a Xiamen. Ghisolfi e Fossali speranze italiane : Nel weekend si disputerà l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. A Xiamen (Cina) spazio per l’ultimo appuntamento stagionale con i vari titoli che ormai sono stati assegnati per quanto riguarda il lead e lo speed. L’Italia proverà a giocarsi le sue chance con Ludovico Fossali reduce dal secondo posto di settimana scorsa nella velocità (disciplina in cui i ribaltoni sono all’ordine del giorno e i ...

Il rapper Mezzometro presenta il suo disco 'Massa Kansas City' : Mezzometro, rapper di Padula, classe 2000, pubblica il suo primo progetto ufficiale dal titolo 'Massa Kansas City', fuori per Old Harlem/Serious Music e disponibile in copia fisica, digitale e free ...

Dalle Marche al Lazio - quattro appuntamenti per il fine settimana del gusto : ... nel quale spiccano il dolcetto di castagne e le classiche caldarroste; specialità da gustare a partire Dalle 12 all'interno di una tensostruttura coperta, riscaldata e animata da spettacoli musicali ...

FABRIZIO CORONA E ILARY BLASI - VIDEO LITE/ L'appello fallisce : 100 mila follower per lei (Grande Fratello Vip) : FABRIZIO CORONA contro ILARY BLASI: VIDEO LITE Grande Fratello Vip. L'audio inedito e il camerino distrutto dopo lo scontro con la conduttrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:26:00 GMT)