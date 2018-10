Una manovra-bis a giugno | l' offerta del governo all' Unione Europea

Conte : manovra per la crescita - nessUna possibilità uscita dall'euro : "Con la manovra economica, evitiamo una stretta recessiva e rilanciamo la crescita grazie agli investimenti e ad un programma di profonde riforme strutturali". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in ...

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Manovra - Di Maio : 'NessUna paura di S&P. Draghi avvelena il clima' : ' Draghi avvelena il clima'. Il vicepremier Luigi Di Maio attacca il presidente della Bce per aver lanciato l'allarme spread invitando Roma ad abbassare i toni sull'euro e cercare un compromesso con ...

Kurz : «Manovra da cambiare - l’Italia non può diventare Una seconda Grecia» : «Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora...

Pensioni anticipate - il Governo conferma quota 100 e rinvia Una manovra identica all'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Conte : non è Una manovra ardita. Scostamento deficit contenuto : Rimini, 25 ott., askanews, - 'Non è una manovra ardita: prevediamo uno Scostamento dal deficit molto Contenuto'. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'Assemblea ...

La Commissione Ue boccia la manovra e chiede Una nuova bozza in 3 settimane : Strasburgo - La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana. Il collegio dei commissari - riunito nella sede dell'Europarlamento di Strasburgo - ha dato il via libera all'opinione ...

Manovra : Siri - se paese non cresce nessUna prospettiva riduzione debito : Roma, 24 ott. , AdnKronos, 'Se il paese non cresce non c'è nessuna prospettiva di poter ridurre il debito. I nostri colleghi e amici europei devono capire questo'. Così a Sky TG24 Economia il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri, commentando la reazione della Commissione europea alla Manovra. 'Stiamo facendo spiega una Manovra con ...

Manovra - Moscovici : "Tre settimane all'Italia per presentare Una nuova bozza" : Strasburgo, 23 Ottobre 2018 - 'Il progetto di Bilancio presentato dall'Italia si scosta in modo significativo dagli impegni assunti, ci troviamo di fronte a un caso limite, una deviazione chiara e ...

In fasi del genere però- conclude Fortuna- l'economia non dovrebbe essere così influenzata dal fattore politico".