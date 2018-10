Un Bidone è per Sempre | Masashi Oguro | flop al Torino

Un Bidone è per Sempre : José Ignacio Castillo - flop nella Fiorentina e nel Bari : José Ignacio Castillo il 20 luglio 2009 si trasferisce alla Fiorentina, con cui sottoscrive un contratto biennale. Esordisce in Champions League il 9 dicembre 2009 nella partita Liverpool-Fiorentina, vinta dai viola per 2-1. Segna il suo unico gol in maglia viola il 10 gennaio 2010 contro il Bari, realizzando il definitivo 2-1 senza esultare e tornando a occhi lucidi a centrocampo, sfogo per le continue critiche ricevute durante la ...

Matute Morales nel 1997 ebbe una breve esperienza in Italia, nelle file della Sampdoria. Arrivato nella squadra blucerchiata dopo il passaggio di Roberto Mancini alla Lazio, nei pochi mesi a Genova scese in campo in Serie A per 9 volte, mettendo a segno una rete contro la Juventus, prima di essere ceduto alla squadra spagnola del Mérida nel mercato di riparazione.

Gianluigi Lentini il 30 giugno 1992 il calciatore firma per il Milan per la cifra – all'epoca considerata spropositata- di 18,5 miliardi di lire, scatenando la rivolta dei tifosi. La mattina seguente vengono raccolte firme fuori dal Filadelfia per chiedere le dimissioni di Borsano e poi, in serata, circa duemila ultras si ritrovano davanti alla sede della società in Corso Vittorio Emanuele II, sfondano due cancellate, sfasciano ...

Ahmed Hegazy, il 18 gennaio 2012 la Fiorentina comunica l'acquisto del giocatore in cambio di un conguaglio economico di 1,5 milioni di euro a partire dalla stagione successiva. L'Ismaily si riserva inoltre il 15% del ricavato di un'eventuale cessione del giocatore a società terze. Il 5 giugno 2012 la società toscana conferma il tesseramento del difensore, il quale si lega ai viola fino al 2016. Esordisce in Serie A il 18 ...

José Angel Valdes, il 19 luglio 2011 viene ufficializzato il suo passaggio alla Roma, con cui firma un contratto quinquennale da 1,25 milioni di euro lordi a stagione. Il suo cartellino è stato pagato 5 milioni di euro. Esordisce in maglia giallorossa il 18 agosto 2011, nella partita d'andata valida per il terzo turno di Europa League contro lo Slovan Bratislava, gara persa per 1-0. Debutta in campionato l'11 settembre 2011 ...

Il 31 agosto 2011 è ufficializzato l'ingaggio di Ignacio Fideleff da parte del Napoli, con un contratto quinquennale per complessivi 1,7 milioni di euro. L'esordio in serie A avviene a Verona il 21 settembre 2011 (Chievo – Napoli 1-0). In campionato colleziona 4 presenze. Il 14 luglio 2012 viene ceduto al Parma in prestito con diritto di riscatto della metà. Il 16 dicembre 2012 esordisce con la nuova maglia nella partita ...

Carsten Jancker nel 2002 si trasferì in Italia, per giocare nell'Udinese: i bianconeri pagarono2,5 milioni al Bayern per l'attaccante, che alla fine segnerà 3 gol in 38 partite tra campionato e Coppa Italia. Chiamato a sostituire il partente Roberto Sosa, Jancker deluse le aspettative e, a inizio 2004, chiese ed ottenne la rescissione del contratto con la società di Udine. Svincolatosi, tornò in patria, accasandosi al ...

Mauro Boselli il 13 gennaio 2011 si trasferisce alla società italiana del Genoa in prestito con diritto di riscatto. Esordisce in Serie A il 6 marzo in trasferta contro l'Inter: entra negli ultimi finali e trova anche il primo gol nella sconfitta per 5-2. L'8 maggio successivo, in occasione del Derby della Lanterna numero 104, segna al 96′ il gol del definitivo 2-1 per i grifoni, contribuendo alla retrocessione in Serie B ...

Roque Júnior ha giocato nelle file di São José, Palmeiras, Milan, con cui ha vinto la Champions League 2002-2003 (giocando parte della finale infortunato), Leeds United, Siena e Bayer Leverkusen. Malgrado i successi con la nazionale brasiliana la sua carriera nelle squadre di club non è stata all'altezza di quella in nazionale.

Luis Silvio- In occasione del campionato di Serie A 1980-1981, vennero riaperte le frontiere per permettere alle società italiane di acquistare un calciatore proveniente da federazione straniera, dopo la chiusura decretata a seguito della negativa spedizione azzurra ai Mondiali del 1966. La Pistoiese rivolse le sue attenzioni al mercato brasiliano, inviando nel paese sudamericano l'allenatore in seconda Giuseppe Malavasi. ...

Sebastian Rambert è cresciuto nella squadra argentina dell'Independiente, arriva all'Inter nell'agosto 1995 per 4,2 miliardi di lire, in contemporanea a Javier Zanetti, che invece militava nel Banfield. Nello scorcio di stagione disputato all'Inter non debutta in campionato, collezionando invece una presenza nell'eliminazione del primo turno di Coppa UEFA contro il Lugano (andata in Svizzera 1-1, ritorno a ...

Mirko Conte è cresciuto nell'Inter, nel 1993 viene ceduto in prestito al Venezia, dove gioca da titolare nel campionato di Serie B. Tornato all'Inter, disputa l'annata 1994-1995 nella prima squadra nerazzurra, scendendo in campo venti volte. La stagione successiva passa in comproprietà al Piacenza, con cui ottiene la prima salvezza nella massima serie alternandosi a Stefano Maccoppi nel ruolo di stopper. Riscattato dagli ...

Jorge Martinez il 28 giugno 2010 viene acquistato dalla società torinese per 12 milioni di euro; è stata la seconda miglior plusvalenza realizzata della gestione Antonino Pulvirenti, fruttando 10 milioni di euro alla società etnea. L'esperienza si rivela però sfortunata e fallimentare, complici infortuni, scelte tecniche e la difficile stagione dei bianconeri (alla fine settimi e fuori anche dall'Europa League): il giocatore ...

Jean-Alain Boumsong arrivato nell'estate 2006 per 3,5 milioni di euro alla Juventus (con la quale ha firmato un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione), ha giocato un campionato collezionando 33 presenze e 2 gol. Uno dei suoi gol fu quello che fece vincere la Juventus nella partita del 27 aprile contro l'Hellas Verona per 1-0 Nel 2007 è relegato in panchina a causa di un infortunio in amichevole contro ...