Ue | Boccia | ' Draghi ha salvato l' Italia | non ha senso attaccarlo'

Boccia - attacco a Draghi è senza senso : ANSA, - FIRENZE, 27 OTT - "Non ha alcun senso ". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia , a margine della Festa del Foglio, commenta l' attacco del vicepremier Luigi Di Maio al Governatore ...

Boccia - attacco a Draghi è senza senso : ANSA, - FIRENZE, 27 OTT - "Non ha alcun senso ". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia , a margine della Festa del Foglio, commenta l' attacco del vicepremier Luigi Di Maio al Governatore ...

Boccia : attacco a Draghi senza senso; non è contro l'Italia : 'Non ha alcun senso. Non mi sembra che Draghi sia contro l'Italia. La questione del quantitative easing e' nell'interesse dell'Italia. Abbiamo un governatore di una banca centrale che salvato l'Italia ...