Udinese | Velazquez | “obiettivo fare punti a Genova”

Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giochera' domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, ...

Udinese - Pradé : “Continueremo a supportare Velazquez - professionista esemplare” : Dopo l’inizio convincente, le quattro sconfitte consecutive dell’Udinese hanno portato una ventata di critiche al tecnico Velazquez. Lo spagnolo è nel mirino per qualche esperimento di troppo sul piano tattico, come l’inedita difesa a tre proposta contro il Napoli sabato. La trasferta a Genova contro la formazione di Juric sarà il primo banco di prova per il giovane allenatore, che ha comunque tutta la stima del ds Pradé: ...

Serie A Udinese - Pradè : «Velazquez? Lo difenderò sempre» : UDINE - Daniele Pradè , direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni dell'emittente societaria Udinews Tv. Il ds difende a spada tratta Julio Velazquez: " Proteggere l'allenatore è un ...

Panchina Udinese - Velazquez sulla graticola : ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/9 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Udinese - Velazquez fiducioso : “ora far punti a Genova” : “Non siamo entrati bene in partita, abbiamo facilitato il loro compito e abbiamo preso il gol in modo assurdo: poi, però, siamo migliorati e abbiamo avuto tre occasioni nel primo tempo per pareggiare”. Lo dice l’allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez dopo la sconfitta con il Napoli. “Se guardiamo il risultato è andato tutto male ma, se guardiamo il gioco, non sono preoccupato”, ha aggiunto ...

Udinese-Napoli - Velazquez : “Meritavamo almeno il pareggio” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, Julio Velazquez, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta troppo pesante per la sua squadra, dato quanto visto stasera in campo: “Siamo entrati bene in gara, poi abbiamo perso l’equilibrio. Loro nei primi 10-15 minuti avevano grande facilità, poi abbiamo preso le misure. […] L'articolo Udinese-Napoli, Velazquez: ...

DIRETTA / Udinese Napoli streaming video Dazn : Velazquez vs Ancelotti - orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Udinese Napoli, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la nona giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Udinese : Velazquez punta su De Paul e Lasagna : L’Udinese affronterà il Napoli con soluzioni tattiche nuove da quelle proposte due settimane fa nella sconfitta interna con la Juventus. “Sono due squadre diverse – ha detto il tecnico, Julio Velazquez, alla vigilia della sfida casalinga con i partenopei – con differenti moduli di gioco. La cosa più importate sarà tuttavia il nostro approccio alla gara, che viene prima di come ci schieriamo in campo: possiamo fare ...

Serie A Udinese - Velazquez : «Contro il Napoli con ambizione» : UDINE - " Giochiamo pensando di poter fare punti col Napoli, loro sono fortissimi ma vogliamo provarci ". Ha le idee chiare Julio Velazquez . Il tecnico dell' Udinese è intervenuto nella conferenza ...

Udinese - Velazquez : “Ho iniziato ad allenare a 15 anni! Sul mio rapporto con Pozzo…” : Julio Velazquez, tecnico dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport riguardo il suo avvio di stagione sulla panchina dei bianconeri. “Ho iniziato ad allenare a 15 anni con un solo obiettivo: essere il primo allenatore, infatti non ho mai fatto il secondo perchè porto avanti le mie idee e perché per me allenare è […] L'articolo Udinese, Velazquez: “Ho iniziato ad allenare a 15 anni! Sul mio ...

Udinese - Velazquez : 'La Juventus è la migliore - può vincere anche la Champions. Felice per Lasagna e De Paul' : Al termine della sfida, l'allenatore spagnolo ha parlato in esclusiva a Sky Sport sul momento dei suoi: "Abbiamo tanti calciatori in nazionale, ma questa partita è stata importante per dare spazio a ...