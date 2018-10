Ua manovra bis a giugno | l' offerta del governo all' Ue dopo la bocciatura

Una manovra-bis a giugno : l'offerta del governo all'Unione Europea : Il premier, con i ministri dell'Economia e degli Esteri Tria e Moavero, sta cercando una mediazione che permetta a governo e Commissione di salvare la faccia riuscendo a far calare lo spread sotto ...

Salvini : Italia non ha bisogno di "aiuti esterni" - manovra darà stabilità : ... sottolineando di essere però d'accordo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria quando esprime preoccupazione sull'alto livello raggiunto dallo spread. 'Non abbiamo bisogno di aiuti esterni. La ...

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...

manovra - il Paese non ha bisogno di una dieta. Con una politica espansiva il debito/Pil può calare : di Pasquale Tridico (Università Roma Tre) e Giacomo Bracci (Università di Trento) L’Italia non è affatto un Paese spendaccione, o che ha vissuto sopra le sue possibilità come è stato più volte detto: non è quindi un Paese che si merita una cura dimagrante. Per dirlo basta dare uno sguardo ai dati. Il dato sicuramente più importante, come sanno gli economisti, è il saldo di bilancio primario, ovvero la differenza fra spesa pubblica e tassazione, ...

manovra - il gelo della Lega. E Conte convoca un vertice bis : Sostiene di essere accerchiato, ma soprattutto solo. L'unico a difendere ieri a spada tratta Def, Manovra e ad ipotizzare complotti. Un 'm'hanno rimasto solo', per dirla alla Vittorio Gassman, che fa ...

manovra - Tria : bisogna spiegare a Ue perché si violano regole : L'Italia deve saper spiegare all'Unione europea 'quali sono le ragioni' del perché non si rispettano alcune regole di bilancio. Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo ad una conferenza dell'Asvis a Montecitorio.

Conte : manovra guarda a bisogni gente : 12.45 "L'Italia merita un futuro di crescita e prosperità.Ed è quello per cui stiamo lavorando". Così il premier Conte, ad Assisi, per la Festa di San Francesco. Si dice "particolarmente ogoglioso per il reddito di cittadinanza", che "contribuirà a sollevare dalla povertà oltre 5 milioni di persone".Sulle pensioni "abbiamo pensato ai bisogni delle persone elevando le minime e riparando alle ingiustizie della legge Fornero". I risarcimenti ai ...

Tria e la manovra : "Se si violano regole bisogna spiegare. Non ci si può offendere" : È quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al convegno dell'Asvis a proposito della Manovra e di come discuterne in Europa.

manovra - Tajani : 'Già fatto un danno - bisogna aiutare le imprese' : "Il costo del denaro renderà le nostre imprese meno competitive delle altre nel mondo", ha aggiunto.

Reddito cittadinanza - Romeo (Lega) : “Non è una nostra priorità”. Polemica con Fedeli (Pd) : “manovra? Bisogna osare” : “Reddito di cittadinanza? Per noi della Lega non è una priorità, però è scritto nel contratto di governo e, alla fine, se si fa un patto, questo va rispettato”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, nel corso de L’Aria che Tira (La7). E aggiunge: “Non è che il Reddito di cittadinanza non ci piace, ma, se viene vista come misura esclusivamente assistenzialista, allora ho ragione di dire che ...

Paolo Savona : “Sulla manovra nessun conflitto”/ “Uscita dall'Euro? Bisogna esser pronti a tutto” : Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, è intervenuto a "In mezz'ora in più" dove ha assicurato che il gruppo di lavoro - Conte, Salvini, Di Maio - lavora in grande armonia(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:36:00 GMT)