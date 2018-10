Tutti i guai del ponte di Calatrava a Venezia

Giunti - l'uomo del 6-0 : 'Ancora godo per quel derby. Higuain batte Icardi - Nainggolan batte Tutti. E Gattuso...' : Il mondo degli allenatori funziona così: ci sono stati dei contatti con alcune squadre quest'estate ma non sono andati a buon fine. Mi sto aggiornando per le categorie nelle quali penso di rientrare: ...

Higuain : 'Tutti hanno problemi con De Laurentiis - anche Lavezzi e Cavani. Un giorno racconterò tutto' : Gonzalo Higuain, attaccante del Milan ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all'epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un ...

Higuain : 'Ecco perchè ho scelto il Milan. Dico sì a Ibra . De Laurentiis? Tutti hanno problemi con lui. La Juve...' : L'attaccante del Milan , Gonzalo Higuain , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby che domenica sera vedrà i rossoneri affrontare l'Inter. Lei di derby ne ha già giocati 36 lungo la carriera fra Argentina, Spagna e Italia. Quali sensazioni le sta dando ...

Aspirina - perché non bisogna rifiutarla : Tutti i guai di salute che aiuta a mantenere lontani : È il farmaco più conosciuto al mondo, scoperto dal chimico francese Charles Frédéric Gerhardt nel 1853, ma il cui preciso meccanismo d’azione fu conosciuto solamente nel 1970. L’Aspirina, chimicamente nota come acido acetilsalicilico, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans), comunemente u

Voti Gazzetta Milan-Roma : Higuain da 7 - rossoneri Tutti sopra la sufficienza : La vittoria nei minuti di recupero contro la Roma ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente del Milan, reduce dalla cocente delusione dopo l’amara sconfitta di Napoli. Anche La Gazzetta dello Sport ha voluto premiare i rossoneri, con dei Voti generosi, ma sicuramente meritati. Secondo la Rosea, i migliori in campo della squadra di Gattuso sono stati Higuain, Cutrone e Calhanoglu, tutti e tre premiati con un bel 7 in pagella. Pagelle ...

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste"/ Match winner con la Roma - Gattuso : "Lui e Higuain? C'è spazio per Tutti" : Miln, Patrick Cutrone: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul Match winner con la Roma: "Lui con Higuain? spazio per tutti"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:45:00 GMT)