Tu Sì Que Vales | Maria De Filippi a Rudy Zerbi | “Sei un maniaco Ses*uale”

blogitalia.news

: Stasera Tu SI QUE VALES e più cretino del solito - UMIUniversita : Stasera Tu SI QUE VALES e più cretino del solito - giorgiacaporali : RAGA hanno messo la canzone/remix di “ci son le cotolette” a tú sí que vales con la partecipa della valeriona e nul… - spettacolo_fp : Tu sì que vales Maria è TERRORIZZATA: -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Tu Sì QueDenon si trattiene etichettandoDe, come nel corso degli anni ci ha ampiamente dimostrato, non le manda di certo a dire. Anche se in maniera scherzosa o totalmente ironico, ma il suo pensiero arriva dritto al punto, dicendo spesso ciò che il pubblico da casa pensa. Durante il corso della puntata di Tu sì que, ha rimproverato il suo collegaper una battuta, ma procediamo con calma. Gerry Scotti ha chiamato, a inizio puntata, i suoi due valletti: Tip e Tap. Il loro compito era quello di indovinare cosa stesse pensando il giudice Teo Mammucari. A PROPOSITO DIDEDeè stata denunciata da una mamma famosa: “Paga pochissimo mio figlio nel programma Uomini e Donne.” Teo, in quel momento, pensava a un panino con il salame. Come potete ben immaginare,si è lasciato andare a una ...