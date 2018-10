TU SÌ QUE VALES 2018 | QUINTA PUNTATA Diretta e concorrenti | Virginia | il talento

Tu sì QUE VALES 2018 - quinta puntata/ Diretta e concorrenti : Shemika Charles - la campionessa del limbo : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Tu Si QUE VALES - Cusimano contro Rudy Zerbi : “Chiamo i carabinieri!” : Giovanni Cusimano ancora contro Rudy Zerbi a Tu Si Que Vales Nel corso della quinta puntata di Tu Si Que Vales di sabato 27 ottobre, gli spettatori hanno assistito al ritorno di una vecchia conoscenza: Giovanni Cusimano. Il “ballerino” palermitano aveva calcato il palco del talent durante la prima puntata della nuova edizione ed è stato bocciato dal pubblico, ricevendo 0% sì, 100% no. L’uomo si è seduto prima al pianoforte, suonando ...

TU SÌ QUE VALES 2018 - QUINTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Rudy Zerbi perde la scommessa : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:18:00 GMT)

Tu Sì QUE VALES - Maria De Filippi a Rudy Zerbi : “Sei un maniaco Ses*uale” : Tu Sì Que Vales, Maria De Filippi non si trattiene etichettando Rudy Zerbi Maria De Filippi, come nel corso degli anni ci ha ampiamente dimostrato, non le manda di certo a dire. Anche se in maniera scherzosa o totalmente ironico, ma il suo pensiero arriva dritto al punto, dicendo spesso ciò che il pubblico da casa pensa. Durante il corso della puntata di Tu sì que Vales, ha rimproverato il suo collega Rudy Zerbi per una battuta, ma procediamo ...

Teo Mammucari si fa male a Tu sì QUE VALES (VIDEO) : Tu sì que vales: Teo Mammucari si fa male alla mano destra. IL VIDEO Il sabato sera è targato Tu sì que vales assieme alla giuria per eccellenza composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La giudice popolare Iva Zanicchi si è finalmente ambientata riuscendo a prendere dignitosamente il posto di Mara Venier la quale ha accettato di condurre la nuova (e vincente) edizione di Domenica In. Nella puntata di stasera di ...

Tu sì QUE VALES 2018 - quinta puntata/ Diretta e concorrenti : Giovanni Cusimano chiama i "carabinieri" : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:56:00 GMT)

TU SI QUE VALES 2018 - QUINTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : nuove lacrime per Belen e i quattro giudici : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Tu sì QUE VALES 2018 - quinta puntata/ Diretta e concorrenti : foto - rose rosse per Iva Zanicchi : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:13:00 GMT)

Valeria Marini/ Video - gli addii di Patrick Baldassarri e Ivan Gonzalez (Tu si QUE Vales) : Video, Valeria Marini, ospite a Tu si que vales, sta attraversando un periodo difficile da un punto di vista sentimentale vista la recente rottura con Baldassarri. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Tu si QUE VALES - la quinta puntata di sabato 27 ottobre 2018 : Valeria Marini ospite : Tu si que vales 2018 torna, stasera, sabato 27 ottobre, alle 21:20, su Canale 5 con la quinta puntata della nuova stagione.prosegui la letturaTu si que vales, la quinta puntata di sabato 27 ottobre 2018: Valeria Marini ospite pubblicato su TVBlog.it 27 ottobre 2018 13:55.

Portobello vs Tu sì QUE VALES - Costanzo : "Antonella potrebbe vincere la scommessa" : Questa sera va in onda la prima puntata di Portobello e Maurizio Costanzo si sbilancia sulla conduttrice che sarà anche la...

Programmi TV di stasera - sabato 27 ottobre 2018. Valeria Marini a Tú sí QUE vales : Valeria Marini a Tú sí que vales Rai1, ore 20.35: Portobello Portobello torna in tv. E lo fa con Antonella Clerici, alla guida del mercatino più famoso della tv. Come nel 1977, quando partì il celebre people show ideato e condotto da Enzo Tortora, i protagonisti assoluti saranno gli inserzionisti e la gente comune, chiamata a partecipare attivamente in studio e attraverso le telefonate da casa. Nel mercatino di Portobello Antonella sarà ...

Tu sì QUE VALES 2018 - quinta puntata/ Diretta e concorrenti : Valeria Marini ospite speciale : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:40:00 GMT)

#TusiQUEvales 5 – Quinta puntata del 27 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la quarta puntata della sua Quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La terza puntata, ...