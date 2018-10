Trump sulla strage di Pittsburgh | ' Un atto malvagio da non credere | l' antisemitismo va

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh 8 morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...

Usa - trovati altri pacchi bomba : le indagini si concentrano sulla Florida. Trump accusa i media : dicono falsità : NEW YORK - Siamo arrivati a quota dieci. Tanti sono i pacchi-bomba che una mano anonima ha spedito negli Usa a 9 noti esponenti dell'ala liberal e democratica del Paese. Le ultime tre bombe sono state ...

Trump sulla definizione di genere e transgender? Una risposta da 12enne strafottente : (foto: Getty Images) Le notizie sono due e forse entrambe non sono davvero notizie. La prima è che l’amministrazione di Trump starebbe considerando una definizione di genere (gender) come una categoria angusta e più o meno coincidente con il sesso biologico, ovvero con i caratteri sessuali (sui problemi e sulla semplificazione torno dopo). La seconda è l’indignazione conseguente. La posizione di Donald Trump non sorprende affatto. Quante ...

Mosca critica Trump sulla mossa sul trattato Inf : 'mondo più pericoloso' : Anche la Cina definisce 'sbagliata' la decisione degli Usa di volere uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia. La Gran Bretagna appoggia Trump -

Donald Trump e la rivelazione sulla Corea del Nord : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati” : Donald Trump, nel corso di un intervento davanti ai suoi sostenitori in West Virginia, ha detto che lui e "Kim Jong-un si sono innamorati". Il merito sarebbe nelle "belle lettere" scritte dal leader di Pyongyang all'inquilino della Casa Bianca dopo il 12 giugno, quando i due si sono incontrati per la prima volta a Singapore.Continua a leggere

Trump - la Cina e l'Italia. L'analisi di Pelanda sulla relazione a tre : D'altronde " continua Pelanda " la politica estera italiana è fatta così, nata da fatti tragici come l'incidente a Mattei negli anni Sessanta, quando la nostra diplomazia e la nostra politica erano ...

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Nuova stretta di Trump sui migranti : giro di vite sulla green card - : La Casa Bianca ha annunciato modifiche alle regole sull'immigrazione: niente permesso di soggiorno illimitato a chi usufruisce già di benefici pubblici come l'assistenza alimentare o i buoni per l'...

Economia : Feldstein a 'Il Messaggero' - il vero obiettivo di Trump è fermare l'offensiva di Pechino sulla tecnologia : Roma, 17 set 10:10 - , Agenzia Nova, - L'autunno caldo sul fronte dei dazi è già cominciato. Difficile prevedere come andrà a finire, viste le molte contraddizioni che hanno... , Res,

Paul Manafort - ex capo del comitato elettorale di Trump - collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena : Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di due capi d’imputazione in un processo a suo carico che sarebbe dovuto cominciare la prossima settimana. Manafort ha quindi accettato di collaborare con il procuratore speciale The post Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale di Trump, collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena appeared first on Il Post.

George Papadopoulos - ex consigliere di Trump - è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia : George Papadopoulos, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI durante le indagini sulle ingerenze russe nelle ultime elezioni presidenziali americane. La pena è molto contenuta perché da diversi The post George Papadopoulos, ex consigliere di Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia appeared first on Il Post.

Conte ironizza sulla corsa per una cattedra alla Sapienza : “Rinuncio all’esame di inglese. Certo - ho incontrato Trump…” : “Quando sono stato incaricato premier vivevo altra vita professionale di professore e avvocato. Ho dismesso queste attività collocandomi in aspettativa con l’università di Firenze e dismettendo i mandati da avvocato. All’inizio dell’anno non ricordo quando era stata avviata la procedura di trasferimento per prof ordinari: confesso che feci domanda pur essendo in un ateneo prestigioso come quello fiorentino. Ma è chiaro ora che questa ...