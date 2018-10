Trump su nei sondaggi | midterm è un test per capire se ha punti deboli

Trump : "Migranti criminali". E il tycoon vola nei sondaggi : ... appena rientrato dal Messico,: 'Siamo profondamente preoccupati per la violenza provocata da alcuni membri del gruppo, e per l'apparente motivazione politica di alcuni organizzatori della carovana', ...

Cnn - Trump cresce nei sondaggi per rielezione 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giallo su incontro segreto tra gli inviati di Trump e Khamenei : Spiegando che "Washington non insiste nel sostenere una precisa personalità politica per la guida del futuro governo, compreso il premier in carica" Haider Abadi. In particolare l'inviato Usa avrebbe ...

Trump nei guai : 'Impeachment? I mercati crollerebbero' : A suo favore Trump cita lo stato di salute robusto dell'economia americana: "Il paese non è mai stato così in salute, non abbiamo mai avuto una situazione economica migliore di quella attuale. Oggi ...

Trump - il giorno più nero nei tribunali : Manafort è colpevole e l’ex avvocato Cohen si consegna : Il cerchio attorno al presidente degli Stati Uniti comincia a stringersi. Reati finanziari per l’ex manager della campagna elettorale e ammissione di colpevolezza per l’avvocato