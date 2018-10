Triathlon | World Cup Tongyeong 2018 | quinti Alessandro Fabian ed Anna Maria Mazzetti

Triathlon - World Cup Tongyeong 2018 : otto azzurri in cerca di gloria in Corea del Sud : Sta per giungere alla conclusione la stagione 2018 del Triathlon: a Tongyeong, in Corea del Sud, la penultima tappa della World Cup vedrà impegnati otto italiani, tre donne e cinque uomini, nella sprint che si disputerà nel cuore della notte italiana. I triatleti si cimenteranno infatti in 750 metri di nuoto, 6.6 km di ciclismo e 2.5 km di corsa. Sia nella gara maschile che in quella femminile gli italiani possono ben figurare: tra le donne la ...

Triathlon - World Cup Salinas 2018 : in Ecuador male gli italiani. Sfortunata Alice Betto - costretta al ritiro : Avara di soddisfazioni per l’Italia la tappa sprint di Salinas della World Cup di Triathlon: in Ecuador tra gli uomini Andrea Secchiero chiude 48°, mentre Luca Facchinetti si ritira nella frazione di corsa e Matthias Steinwandter non parte, invece tra le donne Alessia Orla si classifica 34ma, mentre Alice Betto è costretta al ritiro dopo una caduta nella frazione di ciclismo. Tea gli uomini si impone l’iberico David Castro Fajardo, ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la staffetta mista va agli Stati Uniti - davanti a Canada e Brasile : La due giorni della World Cup di Triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la gara diventa un duathlon e gli azzurri restano indietro in entrambe le gare : Le cattive condizione delle acque di Sarasota trasformano la prova sprint della World Cup di Triathlon in una prova di duathlon: 2.5 km di corsa, 19 km di ciclismo, 5 km di corsa che non regalano soddisfazioni all’Italia né tra gli uomini, né tra le donne. Si impongono il francese VIncent Luis e la statunitense Renee Tomlin. Nella prova femminile vince la statunitense Tomlin in 54’34”, davanti alla connazionale Kirsten Kasper, ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per provare a mettersi in luce : Tra i giovani, attenzione al neozelandese Tayler Reid, campione del mondo Under23. Saranno tre gli italiani al via, senza particolari speranze di primeggiare: Andrea Secchiero, Luca Facchinetti e ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per provare a mettersi in luce : La World Cup 2018 di Triathlon prosegue nel suo cammino e sbarca negli Stati Uniti, più precisamente a Sarasota (Florida) per il 13esimo appuntamento stagionale. Le gare (entrambe il 13 ottobre le individuali, mentre domenica 14 toccherà alla staffetta mista), per il secondo anno consecutivo, si disputeranno presso il Nathan Benderson Park, dove i migliori atleti da tutto il mondo gareggeranno sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 18 ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per provare a mettersi in luce : La World Cup 2018 di Triathlon prosegue nel suo cammino e sbarca negli Stati Uniti, più precisamente a Sarasota (Florida) per il 13esimo appuntamento stagionale. Le gare (entrambe il 13 ottobre le individuali, mentre domenica 14 toccherà alla staffetta mista), per il secondo anno consecutivo, si disputeranno presso il Nathan Benderson Park, dove i migliori atleti da tutto il mondo gareggeranno sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 18 ...

Triathlon - World Cup Weihai 2018 : Anna Maria Mazzetti seconda! Solo Taylor Spivey la batte : Ottime notizie da Weihai, in Cina, dove si è appena conclusa la tappa della World Cup di Triathlon, nella quale ha ottenuto uno splendido secondo posto la nostra Anna Maria Mazzetti, battuta soltanto dalla statunitense Taylor Spivey, grande favorita della vigilia. L’altra azzurra in gara, Alessia Orla, ha chiuso 21ma. La nostra Mazzetti ha fatto sempre gara di testa, uscendo dalla frazione a nuoto davanti alla statunitense che l’ha ...

Triathlon - World Cup Weihai 2018 : la prova maschile va a Gustav Iden - il migliore dei nostri è Alessandro Fabian - nono : Il norvegese Gustav Iden si è aggiudicato la tappa cinese di Weihai della World Cup 2018 di Triathlon. La gara si è disputata sulle distanze olimpiche, quindi 1.5 chilometri a nuoto, 40 di bici e 10 di corsa, e ha visto il successo dell’atleta classe 1996 con il tempo totale di 1:53.11 e una bella rimonta nel tratto finale (18:32 nel nuoto, 1:03.02 nella bici e 30.15 nella corsa). Alle sue spalle lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 15 ...

Triathlon - World Cup Weihai 2018 : sette azzurri in cerca di gloria in Cina. Marten Van Riel e Taylor Spivey i favoriti : Saranno sette gli italiani ad essere impegnati questa notte nella tappa cinese della World Cup di Triathlon in programma a Weihai: alla gara maschile, prevista per le 2.00 ora italiana, sono iscritti 60 atleti, mentre a quella femminile, che partirà alle 4.45 italiane, prenderanno parte 44 triatlete. Gli azzurri in gara saranno cinque, ovvero Delian Stateff, Davide Uccellari, Alessandra Fabian, Gianluca Pozzatti e Gregory Barnaby, mentre le ...

Triathlon - World Cup 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Weihai : L’Italia del Triathlon riparte dalla World Cup 2018 dopo che si sono concluse le World Triathlon Series 2018. Il prossimo appuntamento del circuito mondiale si disputerà il 22 settembre a Weihai (Cina) e saranno ben sette gli azzurri che si cimenteranno in gara sulla distanza olimpica. Presenti complessivamente 60 uomini e 44 donne, uomini al via alle ore 08.00 italiane mentre le donne scatteranno alle ore 10.45. Di seguito i convocati ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Mario Mola si conferma campione - Vicky Holland vince in extremis : Il Gran Finale della World Series 2018 di Triathlon ha regalato Grandi emozioni nella splendida cornice della Gold Coast australiana con l’assegnazione dei due titoli mondiali. Se, sul fronte maschile, lo spagnolo Mario Mola era quasi certo di agguantare la vittoria Finale (grazie ad un margine di tutta sicurezza sugli inseguitori) tra le donne le sorprese non sono mancate. Fino all’ultimo istante. La vittoria dell’ultima tappa ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Vincent Luis vince la prova maschile davanti a Mario Mola che si laurea campione del mondo! : Lo spagnolo Mario Mola aveva a disposizione un margine notevole sugli inseguitori, ma gli è sufficiente il secondo posto nella prova individuale maschile delle World Series Grand Final di Triathlon nella Gold Coast australiana per laurearsi campione del mondo. La gara, infatti, è stata vinta dal francese vincent Luis con il tempo complessivo di 1:44.34, con 18:32 nel nuoto, 55.13 nella parte in bici e ottima chiusura con la corsa in 29.44. Al ...

Triathlon - World Series Grand Final Gold Coast 2018 : Vicky Holland - seconda - è la nuova campionessa del mondo! : Basta il secondo posto alla britannica Vicky Holland nella prova femminile delle World Series Grand Final di Triathlon, in svolgimento a Gold Coast, in Australia, per laurearsi campionessa del mondo: la statunitense Katie Zaferes, sua rivale per il titolo, non va oltre il terzo posto e vede svanire l’esiguo vantaggio di 34 punti che deteneva alla vigilia. La britannica chiude a quota 5540 contro i 5488 della statunitense. A vincere in ...