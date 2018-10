Tria : deficit 2 - 4% per Manovra espansiva : 19.08 "C'è stata la scelta di fare un deficit più alto del previsto", ma è "per una Manovra espansiva". Così il ministro dell'Economia, Tria, intervenendo alla festa del 'Foglio' a Firenze. "Da ministro avrei preferito un livello di deficit più basso perché forse non serviva".Ma "da economista" avrei scelto anche il 2,5%,aggiunge. E ribadisce: lo spread non dipende dalla Manovra ma da "un'incertezza politica". Le parole di Draghi sui rischi ...

Manovra - Tria a Ue : governo agirà se deficit e debito saliranno oltre target : Lo scrive il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera di risposta ai rilievi sulla Manovra avanzati dalla Commissione europea.

Legge bilancio - Tria : 'impegno taglio deficit strutturale dal 2022' : Il MEF pubblica la lettera con cui il ministro dell'economia Giovanni Tria risponde alle richieste di chiarimenti contenute nella missiva inviata a Roma da Bruxelles. Nella lettera si Legge che:

Manovra - replica Tria all'Ue : 'Interverremo se i rapporti deficit/Pil e debito/Pil vanno oltre le stime' : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta dopo i rilievi sul Def. Nella missiva, Tria spiega che la Manovra "non espone a rischi la stabilità finanziaria ...

Manovra - Tria alla Ue : 'Interverremo se deficit andrà oltre le stime' : 'Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea', si legge nella missiva. LEGGI ANCHE Manovra, Moscovici torna a bacchettare l'...

Tria conferma il deficit : 'Ma dialogo con la Ue' : Il ministero dell'Economia confermerà quindi la volontà di collaborazione con le istituzioni europee, nell'ambito di quel dialogo costruttivo evocato anche dai due commissari. E a riprova della ...

Giovanni Tria zittito in CdM da Luigi Di Maio : 'Ridurre il deficit? Non se ne parla proprio' : Già, perché secondo quanto rivela Repubblica in un retroscena, nel Consiglio dei Ministri di sabato, il titolare dell'Economia ha dovuto ancora masticare amaro. Si parlava del deficit, Tria insisteva ...

Tria preme per ridurre il deficit - Conte rilancia il dialogo con l'Ue : In conferenza stampa si presentano solo Conte, Salvini e Di Maio, ma durante il chiarimento a porte chiuse, raccontano, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero ...

Si complica il lavoro di Tria : l'ipotesi di ridurre il deficit : Nonostante il commissario europeo Moscovici abbia detto - lasciando il nostro Paese - che il 2,4 per cento di deficit per il 2019 non è il punto decisivo delle contestazioni mosse dalla Ue all'Italia, ...

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - Moscovici : 'Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria' : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

Manovra - Moscovici : "Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria" : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

Manovra - Tria : nel 2019 vale 37 miliardi - di cui 22 miliardi in deficit - 6 - 9 mld tagli e 8 - 1 mld aumenti entrate : Quanto vale nel suo complesso la Manovra targata M5S-Lega? A presentarla oggi è il ministro dell'economia Giovanni Tria, tornato a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF, nota di aggiornamento al Def, da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. ...

Manovra - Tria : in 2019 da aumento deficit 22 miliardi - 15 da coperture : La legge di Bilancio nel 2019 aumenta l'indebitamento netto di circa 22 miliardi e contiene misure a copertura per 15 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di una nuova audizione sulla Manovra dopo che ieri sera l'Ufficio parlamentare di Bilancio non ha validato gli obiettivi di crescita annunciati dal governo.