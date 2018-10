Tria | «Sullo spread ha ragione Draghi» Sulle banche | «Sì a intervento dello stato se

Tria : 'Draghi ha ragione sullo spread - così alto è dannoso' - Di Maio : 'Se ora resistiamo - nel 2019 vero cambiamento' : ... io lo migliorerei, ma è lo stesso usato in precedenza", ha spiegato Tria, aggiungendo: "Io da economista avrei scelto il 2,5% di deficit perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia". "...

Manovra - Tria difende Draghi sullo spread : 'A questo livello è dannoso' : Se Luigi Di Maio ha tuonato contro Mario Draghi , colpevole di 'non fare il tifo per l'Italia' , è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a prendere le difese del governatore della Banca centrale europea: 'Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. È chiaro che lo spread a ...

Alitalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: “Interessati se ristrutturata e in consorzio”. Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Scisma degli ortodossi in Ucraina - ira del PaTriarcato di Mosca. Sullo sfondo lo scontro Usa-Russia : Il portavoce della Chiesa ortodossa russa, Legoyda, ha invece sintetizzato: 'è un passo catastrofico per l'intero mondo ortodosso', sottolineando come sia stata ormai oltrepassata la 'linea rossa'. ...

Giovanni Tria - lite con Renato Brunetta sullo spread? Claudio Borghi gli spegne il microfono : mai visto prima : Scene mai viste al termine dell'audizione di Giovanni Tria sul Def di fronte alle commissioni parlamentari. Il ministro dell'Economia, infatti, è stato protagonista di un aspro scambio con Renato Brunetta . Il deputato di Forza Italia, come mostra il video pubblicato da Repubblica.it , gli ha chiesto cosa succederebbe se lo ...

Def - battibecco Tria e Brunetta sullo spread. E Borghi spegne il microfono del ministro : battibecco in conclusione dell’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, tra il titolare di via XX settembre e Renato Brunetta. Il deputato azzurro chiede ripetutamente al ministro Tria “se giovedì quando in Aula a Montecitorio verrà votato il Def – che contiene una stima dello spread a 240 punti – il differenziale sarà arrivato a 400 cosa accadrà, rifarà i conti?”. Tria inizia a rispondere, ma a quel punto il Presidente ...

"Tre miliardi di mancato risparmio - impatto molto limitato". ConfindusTria smorza l'allarmismo sullo spread : Un mancato risparmio ipotetico di tre miliardi di euro, un "impatto molto limitato". È l'effetto della risalita dello spread tra i titoli di stato italiani (btp) e i bund tedeschi, avvenuta nelle ultime settimane, sulla spesa per interessi sul debito pubblico italiano. A scriverlo è il Centro Studi di Confindustria, nel suo report "Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica", illustrato alla presenza del ...

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavoro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Manovra - sfida sullo sforamento del deficitLega : "Se Tria non ci sta lo cambiamo" : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Tria Sullo spread : pericolo di agosto è alle spalle - tornerà a livelli normali : Con la ripresa di settembre, spiega il titolare del Mef, «ora che si passerà dalle parole ai fatti, sono convinto che ci sarà la riduzione dello spread e si tornerà a livelli non dico normali legati ai fondamentali dell'Italia – anche l'anno scorso non mi sembrava legato ai fondamentali italiani rispetto a quelli di altri Paesi – ma, diciamo, a un livello più normale»...