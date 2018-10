Tria | Su spread d' accordo con Draghi

Giovanni Tria : "Lo spread? Non dipende dalla manovra ma dall'incertezza politica" : Per il ministro dell'Ecomia, Giovanni Tria, l'aumento dello spread non dipende dalla manovra messa a punto dal governo. Lo ha spiegato alla festa del Foglio, a Firenze. Le ragioni dell'incremento del differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi sono altre. Tria, crede, infatti "che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica".Il ministro ha poi ...

Manovra - Boccia - ConfindusTria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Manovra - Boccia - ConfindusTria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Tria : «Spread troppo alto - non possiamo tenerlo così a lungo Casalino? Da lui volgarità» : Il ministro dell’Economia a Porta a Porta: «Spread troppo alto, non possiamo reggerlo a lungo». Su Casalino, in una intervista a Famiglia Cristiana: «Non commento volgarità e minacce». La replica dei 5 Stelle: «Non attacchi, faccia pulizia al ministero»

Piazza Affari rincuorata dalle parole di Tria su spread e banche : Milano. Piazza Affari apre in rosso sulla scia della brutta cadita di ieri (-16 per cento) e poi reagisce passando in territorio positivo, alla vigilia del pronunciamento dell'agenzia di rating Standard & Poor's, dalla quale potrebbe arrivare un nuovo declassamento del debito pubblico italiano, e in

Tria : 'spread a 320 insostenibile - ma nessun piano B' : Parlando dell'impennata dello spread delle ultime settimane, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non nasconde le sue preoccupazioni: 'E' chiaro che questi livelli, il differenziale Btp/Bund ha ...

Tria lancia l'allarme spread "Così non reggiamo a lungo" : ...Tria una domanda di Famiglia Cristiana sulla telefonata del portavoce del premier Giuseppe Conte a un giornalista nella quale annunciava 'megavendette' contro i funzionari del ministero dell'Economia ...

Febbre dello spread - Tria : 'non si può sostenere a lungo. Da Bruxelles valutazioni superficiali' : Il governo giallo verde non intende correggere i conti, ma si prevede un monitoraggio trimestrale dei conti. Attesa per il giudizio di Standard&Poor's previsto per domani. Conte difende la manovra ma ...

Tria su banche : 'vedremo stress test e come intervenire'. Spread oltre 300 non è febbre a 40 ma neanche a 37' : "Vedremo gli stress test il prossimo mese, si vedrà il livello di capitale e lì si vedrà come intervenire". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, facendo riferimento al rischio che il rialzo dello Spread ha sulle banche italiane.

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Tria : «Spread troppo alto - non possiamo tenerlo così a lungo Casalino? Non commento» : Il ministro dell’Economia a Porta a Porta: «Spread troppo alto, non possiamo reggerlo a lungo». Su Casalino, in una intervista a Famiglia Cristiana: «Non commento volgarità e minacce». La replica dei 5 Stelle: «Non attacchi, faccia pulizia al ministero»

Manovra - Tria : "Nessun motivo per cambiarla - ma lo spread a 321 non si può mantenere a lungo" : Nessun motivo per per cambiare la Legge di Bilancio "perché pensiamo che sia corretta". All'indomani dell'altolà di Bruxelles alla Manovra italiana , il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso della registrazione della Trasmissione Porta a Porta spiega le sue ragioni. " Un Governo si deve muovere seriamente nel contesto in cui opera e attualmente possiamo ...

Tria lancia l'allarme per lo spread sopra 320 punti : 'Non si può sostenere così a lungo' : Il differenziale a 320 non è giustificato, insomma, dai fondamentali della nostra economia, ben solidi, né dal programma per il 2019 che punta su una manovra 'espansiva' visto il contesto di ...

Tria ATTACCA CASALINO "VOLGARE"/ "Spread alle stelle - non si va avanti" : ministro Economia contro M5s e Lega : TRIA ATTACCA CASALINO: "Volgare". Il ministro dell'Economia contro M5s e Lega: "Spread alle stelle, non si va avanti. La Patrimoniale sarebbe misura distruttiva"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:47:00 GMT)