Tria | se crisi sì a intervento banche

Tria difende Draghi : "Non ha detto nulla di strano". Banche in crisi? "Giusto l'intervento dello Stato" : Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva'. Draghi '...

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio indusTriale (2) : (AdnKronos) - Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’assessore ha assunto l’impegno di verificare, anche con il Ministero del lavoro, tutti gli strumenti eventualmente disponibili per tutelare i lavoratori al momento rimasti al di fuori del nuovo perimetro aziendale. “Alla luce degli accordi

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio indusTriale : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - L’assessore regionale Veneto al lavoro Elena Donazzan ha incontrato oggi, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni, i rappresentanti della nuova proprietà di Melegatti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. L’incontro, al quale ha partecipato l’unità regi

IndusTria dell'auto in crisi per carenza di Poliammide PA 6.6" : Alla base di questa situazione vi è, infine, anche un problema strutturale: al mondo solo cinque siti produttivi di grande capacità producono l'Adiponitrile, ADN,, importante intermedio per la ...

Altro che economy - il ministro Tria e quel volo di Stato per Bali : l'ipocrisia della propaganda M5S : Il ministro Tria a Bali Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, è volato a Bali , Indonesia, per le assemblee annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca mondiale. Nell'occasione ha ...

ReindusTrializzazione area Honeywell - Grippa - m5S - : quadro positivo sulla risoluzione della crisi aziendale : Una boccata di ossigeno per l'economia del territorio'. 'Un quadro positivo sulla risoluzione della crisi aziendale che opera nella duplice prospettiva di implementare lo sviluppo del territorio e ...

DEF - Tria : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “Governo non prevede gravi crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Manovra - Tria : deficit strutturale tornerà a scendere con Pil a livelli pre crisi : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che le manovre di riduzione del deficit non sono riuscite finora a ridurre il rapporto debito/pil.

ConfindusTria - Tria : investimenti pubblici - necessario riportarli a livelli pre-crisi : Gli "investimenti pubblici sono cruciali" per rilanciare la competitività dell'Italia, ed "è necessario riportarli a livelli pre-crisi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervenendo nel convegno di ConfindusTria.

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Juncker : 'Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia'. Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va ... : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : 'Rigidi con Italia o fine euro Non vorrei una crisi come in Grecia' Tria : pochi paesi rispettano il patto Il ministro non partecipa ... : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...