Tria | se crisi banche sì a intervento dello Stato ma non dico come

Tria - se crisi sì a intervento banche : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aggiungendo che "non c'è nulla di strano nel dire interverremo, qualunque governo dovrebbe farlo. E' giusto che lo Stato intervenga". "Le nostre ...

Tria difende Draghi : "Non ha detto nulla di strano". Banche in crisi? "Giusto l'intervento dello Stato" : Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva'. Draghi '...

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio indusTriale (2) : (AdnKronos) - Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’assessore ha assunto l’impegno di verificare, anche con il Ministero del lavoro, tutti gli strumenti eventualmente disponibili per tutelare i lavoratori al momento rimasti al di fuori del nuovo perimetro aziendale. “Alla luce degli accordi

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio indusTriale : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - L’assessore regionale Veneto al lavoro Elena Donazzan ha incontrato oggi, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni, i rappresentanti della nuova proprietà di Melegatti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. L’incontro, al quale ha partecipato l’unità regi

IndusTria dell'auto in crisi per carenza di Poliammide PA 6.6" : Alla base di questa situazione vi è, infine, anche un problema strutturale: al mondo solo cinque siti produttivi di grande capacità producono l'Adiponitrile, ADN,, importante intermedio per la ...

Altro che economy - il ministro Tria e quel volo di Stato per Bali : l'ipocrisia della propaganda M5S : Il ministro Tria a Bali Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, è volato a Bali , Indonesia, per le assemblee annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca mondiale. Nell'occasione ha ...

ReindusTrializzazione area Honeywell - Grippa - m5S - : quadro positivo sulla risoluzione della crisi aziendale : Una boccata di ossigeno per l'economia del territorio'. 'Un quadro positivo sulla risoluzione della crisi aziendale che opera nella duplice prospettiva di implementare lo sviluppo del territorio e ...

DEF - Tria : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “Governo non prevede gravi crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Manovra - Tria : deficit strutturale tornerà a scendere con Pil a livelli pre crisi : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che le manovre di riduzione del deficit non sono riuscite finora a ridurre il rapporto debito/pil.

ConfindusTria - Tria : investimenti pubblici - necessario riportarli a livelli pre-crisi : Gli "investimenti pubblici sono cruciali" per rilanciare la competitività dell'Italia, ed "è necessario riportarli a livelli pre-crisi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervenendo nel convegno di ConfindusTria.

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...