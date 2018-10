Tria | «In caso di crisi delle banche faremo un intervento Ma non vi dico come»

Tria : "Sullo spread Draghi ha ragione. Banche? Vedremo" | Di Maio : "Resistiamo e nel 2019 si svolta" | E annuncia un nuovo caso-Fisco : Il ministro dell'Economia non si sbilancia su come intervenire nel caso di crisi delle banche. Il vicepremier fiducioso sulla manovra: "Gli effetti si vedranno nei prossimi mesi". E annuncia un nuovo caso-Fisco

Tria : «In caso di crisi bancaria faremo un intervento. Ma non vi dico quale. Draghi ha ragione sullo spread» : Il ministro dell’Economia: «Non c’è nulla di strano nel dire interverremo, qualunque governo dovrebbe farlo»

Il caso Tria : come difenderà sforamenti che non voleva? : Resta al suo posto e avrebbe spiegato a Mattarella che lasciare ora sarebbe stato peggio. In che modo ora spiegherà in sede europea il deficit che lui stesso non voleva? -

Il caso di Tria - come difenderà sforamenti che non voleva? : Resta al suo posto e avrebbe spiegato a Mattarella che lasciare ora sarebbe stato peggio. In che modo ora spiegherà in sede europea il deficit che lui stesso non voleva? -

Non parlate con quei giornalisti! Il caso ausTriaco e un appello europeo : Milano. Ci sono dei media con cui va bene parlare e altri con cui bisogna avere rapporti “limitati, ridotti al minimo”, in quanto sono “pieni di pregiudizi”, hanno un approccio “negativo” e “ignorano fatti e spiegazioni”. Queste raccomandazioni fanno parte di una lettera di quattro pagine che è stat

«Quindici giorni per lasciare la Germania» Il caso degli immigrati italiani «invitati» a rimpaTriare : Sarebbero almeno un centinaio in Germania i casi di immigrati italiani invitati a fare le valigie e lasciare il Paese. La causa di tutto è una legge entrata in vigore il 20 luglio 2017 che recepisce ...

Germania - donna italiana denuncia : “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpaTriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...

Salvini ha detto cosa pensa del 'caso Casalino'. E del ministro Tria : Matteo Salvini invita Giovanni Tria a mettere sul tavolo una legge di bilancio "coraggiosa", anche se facendo deficit, e prende il minimo di distanza da Rocco Casalino, finito nel ciclone delle polemiche per una telefonata in cui minacciava di licenziamento lo staff del ministro dell'Economia. "La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola ...

FORMIGONI : “HO PERSO TUTTO - HO SOLO 2MILA EURO”/ Caso Maugeri : "Costernato - Italia era paTria del diritto..." : Roberto FORMIGONI condannato per corruzione in Appello sul Caso Maugeri: "al rogo perchè ho governato bene in Lombardia. Ho PERSO TUTTO, mi rimangono SOLO 2MILA euro"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:13:00 GMT)

Manovra e veleni - Tria resiste sul deficit. E scoppia il caso Savona : Tesoro in trincea, il premier media con l'Ue. Di Maio insiste: "Il reddito di cittadinanza deve partire subito. Non è plausibile rinviarlo fino a luglio 2019"

Il caso Ilva definisce il futuro indusTriale del Paese - ma serve una riflessione più ampia : Con l'accordo ormai in fase di chiusura sull'Ilva, forse, si apre una nuova pagina per il Governo gialloverde. Si apre la fase del "governo" dei problemi del Paese e si chiude, almeno temporaneamente, la lunga fase di campagna elettorale che ci accompagna ormai da quasi un anno. La dimensione economica e occupazionale del caso Ilva ha costretto, forse per la prima volta, il Ministro Di Maio a fare delle scelte sulla base non di emozioni e ...