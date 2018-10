Dopo sette mesi Torna l'ora solare : lancette indietro questa notte : Secondo il medico chirurgo e specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Carla Lertola : "La serotonina " è un neuromediatore che regola il tono dell'umore e favorisce il sonno non-REM. Per ...

Cambio orario oggi : addio ora legale - Torna l'ora solare : l'ora legale in Italia e nel mondo In Italia l'ora legale è in vigore dal 1966. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è ...