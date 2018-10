Torna l’ora solare | consigli anti jet-lag

Torna l’ora solare - ma è davvero l’ultimo cambio? : Ristabilisci l’equilibrio psicofisico con la light therapyMantieni un sonno normale il sabato seraA tavola scegli i cibi giustiA letto meglio andare leggeriSì allo sport, ma non nelle ore seraliScrivevamo l’anno scorso di questi tempi che, secondo un sondaggio del Codacons 8 italiani su 10 avrebbero voluto mantenere tutto l’anno l’ora legale, cosa che hanno chiesto anche le isole Baleari due anni fa. 60 minuti di luce in più la sera, anche ...

Torna l’ora solare : le mosse giuste per stare bene : Ristabilisci l’equilibrio psicofisico con la light therapyMantieni un sonno normale il sabato seraA tavola scegli i cibi giustiA letto meglio andare leggeriSì allo sport, ma non nelle ore seraliRiTorna l’ora solare. Tra la notte di sabato 27 e domenica 28 ottobre bisognerà spostare le lancette dell’orologio indietro. La buona notizia è che si potrà dormire un’ora in più. Quella cattiva, invece, che si avrà un’ora in meno di luce. Ma se ci sono ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di Tornare in pista : “sto meglio - ma devo capire le mie sensazioni sulla moto” : Jorge Lorenzo vuole correre a tutti i costi in Giappone: il maiorchino della Ducati pronto a tornare in sella alla sua DesmosediciGp a Motegi nonostante l’infortunio Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...

Torna l’ora solare - come superare gli effetti collaterali : L’ora solare sta per Tornare. A fine ottobre infatti sposteremo le lancette dell’orologio indietro di un’ora, facendo i conti con diversi effetti collaterali, alcuni dei quali molto fastidiosi. Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle 3 entrerà in vigore l’ora solare. Dormiremo un’ora in più, mentre farà buio prima, con conseguenze per il nostro equilibrio psicofisico. Se pochi fortunati non avvertono il ...

Monaco - Henry si presenta : “Tornare qui è speciale - non vedo l’ora di conoscere i giocatori” : Il nuovo allenatore del Monaco ha parlato dopo l’ufficialità, sottolineando di essere impaziente di cominciare a lavorare “In prima battuta grazie al Monaco per avermi dato l’opportunità di allenare questa squadra, per me tornare qui è speciale“. Queste le prime parole di Thierry Henry da allenatore del Monaco, club che lo ha lanciato da giocatore nella seconda metà degli anni ’90. “Sono molto contento e ...

Def - Torna l’ora di educazione fisica alle elementari e nasce la Federazione per lo sport scolastico : 12mila assunzioni : In tutti questi anni, lo sport è sempre mancato nella scuola italiana. Il Coni ha provato a fare da supplente, ora arriverà il docente di ruolo: il ministero, che se ne occuperà finalmente in prima persona con l’introduzione dell’ora di educazione fisica anche alle elementari e soprattutto la creazione di una Federazione per lo sport scolastico, non alle dipendenze del Coni ma del Miur, che curerà l’organizzazione di tutte le competizioni ...

