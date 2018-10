Torna l' acqua alta a Venezia | previsti 115 centimetri

Maltempo - violenta bomba d’acqua e Tornado a Capri : oltre 100mm di pioggia - situazione critica [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Matera. Emergenza acqua finita : domani si Torna a scuola : Il sindaco Raffaello De Ruggieri ha firmato l’ordinanza di revoca del divieto di utilizzo dell’acqua corrente per fini potabili. Sabato

Acqua&Sapone Roma Torna in A2 : giovedì Cangemi riceve squadra : Roma – La pallavolo femminile della Capitale torna in serie A2 e lo fa con Acqua&Sapone Roma, squadra del Roma Volley Group (Rvg), societa’ di Roma sud nata nel 2017 dalla fusione di altre realta’ del territorio: Olimpia Roma, Ostia Volley Club, Palocco e Pallavolo Pomezia. Un sodalizio che si sta rivelando vincente e che si pone traguardi ambiziosi: la pallavolo femminile a Roma mancava in A2 dal 2010 e nel Lazio dal ...

Piazza Affari sott'acqua come tutte le altre Borse - ma lo spread Torna sopra quota 300 : Altra seduta negativa a Milano giù dell'1,84%, e risente delle vendite in Europa. A deprimere i mercati le critiche di Trump alla Federal Reserve per le politiche sui tassi -

Niagara : Licia Colò Torna in prima serata - 24 settembre 2018 acqua protagonista : Due inviati, il giornalista Alessio Aversa e il biologo Raffaele di Placido , realizzeranno inchieste per mostrare gli spettacoli della natura che stiamo rischiando di perdere. Un fotografo ...

Sereno Variabile : ‘Highlander’ Osvaldo Bevilacqua scalza Giovanni Muciaccia e Torna ad essere l’unico conduttore : Osvaldo Bevilacqua In onda ininterrottamente dal novembre del 1978, Sereno Variabile è stata inserita, ormai da tempo, nel Guinness dei primati come la trasmissione di viaggi di maggiore durata al mondo in mano allo stesso conduttore. Sin dalla prima puntata il programma, infatti, è condotto dall’ideatore Osvaldo Bevilacqua. L’infaticabile e inossidabile conduttore, a partire da quest’oggi alle 18.05, tornerà su Rai2 per ...

Torna per tre fine settimana la fiera del tartufo di Acqualagna : Roma, 11 set., askanews, - Torna, per tre fine settimana consecutivi, la fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, giunta alla sua 53esima edizione. La fiera si terrà l'ultimo fine settimana ...

Lombardia - 150 casi di polmonite : l'acqua Torna a far paura per la legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

Presa Diretta : dall’acqua pubblica alla sicurezza - Riccardo Iacona Torna ad indagare : Riccardo Iacona, PresaDiretta Condividere il quotidiano delle persone comuni, entrare nelle contraddizioni, raccontare la complessità dei problemi. “La scelta resta quella di approfondire, di meditare“. Riccardo Iacona si prepara ad un nuovo ciclo autunnale di Presa Diretta, in onda in prima serata su Rai 3 da lunedì 3 settembre. Anche quest’anno – ha anticipato il giornalista – al centro del racconto in sette ...

Lunedì 3 settembre Torna Presa Diretta. Iacona : “Dall’acqua pubblica alla sicurezza - ecco di cosa parleremo” : torna PresaDiretta: l’appuntamento con il nuovo ciclo autunnale è dal 3 settembre ogni Lunedì alle 21.15, su Rai 3. Sette puntate sui temi al centro dell’agenda politica, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende. La prima puntata è dedicata all’acqua potabile. “È il secondo punto del contratto di governo”, ...

Previsioni Meteo - Settembre inizia col botto : grande Tempesta Autunnale nel weekend - alto rischio bombe d’acqua e Tornado al Nord Italia [MAPPE] : 1/22 ...

I 5 stelle Tornano alla prima : l'acqua pubblica sarà la prossima battaglia politica : "L'Acqua pubblica è la nostra prima stella e per lei sono anni ormai che ci battiamo. E' uno dei punti all'interno del contratto di governo, perché è un bene essenziale per la vita da preservare per le future generazioni". Lo scrivono i parlamentari M5s Federica Daga e Stefano Buffagni sul blog delle stelle. "Per noi è sì prioritaria la ...