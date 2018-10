Torino | Rincon | ' Siamo dispiaciuti | nelle ultime due partite meritavamo 6 punti'

Gol Rincon - Torino in vantaggio con la conclusione da fuori del General [VIDEO] : Gol Rincon – Dopo venti minuti il Torino è già in vantaggio sul Frosinone grazie alla rete da fuori di Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano, che non segnava dal 2017, è uno dei migliori di questa prima frazione della partita. In occasione del gol il General ha raccolto l’appoggio di Zaza e ha calciato da fuori battendo Sportiello. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE ...