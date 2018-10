Torino | Mazzarri | ' Voglio rispetto Cairo | Troppi episodi

Torino-Fiorentina - Mazzarri : 'La tecnologia è inutile - sono stufo. Errori arbitrali sistematici contro di noi' : Dopo il 2-2 di Bologna, il Torino ottiene un nuovo pareggio: all'Olimpico finisce 1-1 la gara contro la Fiorentina, decisa dall'autogol di Lafont e dalla rete dell'ex granata Benassi. Sale a cinque la ...

Torino-Fiorentina - Mazzarri : “Penalizzati dagli episodi. Esigo rispetto” : Torino-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Dazn” al termine di Torino-Fiorentina, Walter Mazzarri, tecnico dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio interno contro la Viola: “Paghiamo sempre mezzo errore, ci siamo fatti un autogol pronti via, poi la squadra ha giocato come piace a me, è stata veramente brava […] L'articolo Torino-Fiorentina, Mazzarri: ...

Torino-Fiorentina - le probabili formazioni : Mazzarri si copre a centrocampo : In occasione di Torino-Fiorentina il tecnico granata Mazzarri torna al 3-5-2 con la linea mediana composta da Meitè, Rincon e Baselli. In attacco spazio alla coppia composta da Iago Falque e Belotti. Pioli dal canto suo conferma l’ormai collaudato 4-3-3. A centrocampo Benassi favorito su Fernandes, Mirallas in vantaggio su Pjaca. Inizio ore 20.30 diretta tv in […] L'articolo Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Mazzarri si ...

Torino-Fiorentina - i 22 convocati di Mazzarri : granata senza 2 giocatori : Sono ventidue i giocatori convocati dal tecnico Walter Mazzarri per la partita di domani Torino-Fiorentina, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra granata dovrà ancora fare a meno di Ansaldi e De Silvestri, mentre sono in lista sia Zaza che Belotti, anche se è difficile immaginare la loro presenza […] L'articolo Torino-Fiorentina, i 22 convocati di Mazzarri: granata senza 2 giocatori proviene da Serie A ...

Mazzarri : "Il grande Torino è intoccabile" : ''Il grande Torino è come Coppi e Bartali, un orgoglio per tutta la Nazione, per cui ci vuole rispetto, sono intoccabili e vanno solo ricordati. Su tutto il resto non entro nel merito, ci devono ...

Torino - Mazzarri : 'Striscioni? Il Grande Torino è storia - non si tocca' : Troppe occasioni perse, per il Torino, che vuole regalarsi il successo nella partita di domani contro la Fiorentina. Errori da non rifare, per cominciare a inseguire concretamente il sogno di un posto ...

Mazzarri : 'Grande Torino intoccabile' : ANSA, - Torino, 26 OTT - ''Il Grande Torino è come Coppi e Bartali, un orgoglio per tutta la Nazione, per cui ci vuole rispetto, sono intoccabili e vanno solo ricordati. Su tutto il resto non entro ...

Mazzarri striglia il Torino : 'Siamo polli - buttati altri due punti' : Bologna-Torino 2-2: numeri e statistiche del match SUL VAR - L'allenatore toscano, ai microfoni di Sky Sport, sembra non darsi pace: 'Stadio difficile, bella cornice di pubblico, partita contro una ...

Torino - Mazzarri : “Brutto buttare tre punti così. Abbiamo dilapidato una partita” : Non va giù a Mazzarri il pareggio del Torino sul campo del Bologna. I granata, in vantaggio di due reti a zero, hanno poi pareggiato la partita essendo raggiunti dalla formazione di Inzaghi. Il tecnico del club di Cairo ha parlato della prestazione ai microfoni della Rai: “Dal punto di vista del gioco non posso […] L'articolo Torino, Mazzarri: “Brutto buttare tre punti così. Abbiamo dilapidato una partita” proviene da ...

Il Torino delude Mazzarri : “assurdo quanto successo” : Mazzarri sa bene che quest’oggi il suo Torino ha lasciato per strada 2 punti che potrebbero pesare eccome per il proseguo della stagione Walter Mazzarri un po’ deluso dal suo Torino in questo pomeriggio. A Bologna i granata si sono trovati in vantaggio di due reti, prima di subire una veemente rimonta da parte della squadra padrona di casa. All’interno di tale rimonta non sono mancate però le colpe del suo Torino, come ...

Torino - Mazzarri : "Un pari da polli - paghiamo le solite Ingenuità" : Doppio vantaggio buttato via e un solo punto al 90'. Dopo il 2-2 di Bologna Mazzarri è arrabbiato con i suoi giocatori: 'Ci siamo fatti i gol da soli, sul 2-0 abbiamo sottovalutato i pericoli, come ...

Torino - Mazzarri : 'Sul 2-0 pensavamo di averla chiusa. Siamo autolesionisti - risultato assurdo' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino, ha così analizzato a Sky Sport il pareggio subito in rimonta contro il Bologna: 'Senza che Sirigu abbia fatto una parata abbiamo preso due gol, sottovalutiamo i pericoli e pensavamo di averla chiusa. Avevamo creato quattro ...

Torino - Mazzarri : “Bologna temibile in casa” : “Il Bologna è una squadra temibile, in casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno facendo bene come la Roma e l’Udinese”. Walter Mazzarri presenta la trasferta del suo Torino, che grazie alla sosta ritrova gli infortunati De Silvestri e, soprattutto, Zaza. “E’ rientrato in gruppo da due giorni ma l’ho visto carico e motivato”, dice il tecnico granata. Difficile capire se Zaza ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna squadra temibile» : Torino - Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica, in trasferta, contro il Bologna . Sugli avversari: " I dati non mentono, loro sono una buona squadra ed ...