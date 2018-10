Torino-Fiorentina | Mazzarri | ' La tecnologia è inutile | sono stufo Errori arbitrali

Torino-Fiorentina - Pioli : 'È mancata precisione - ma il carattere è ok. Giocando così possiamo fare belle cose' : Dopo il Cagliari, il Torino: secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina. I viola escono con un solo punto dall'anticipo dell'Olimpico, dopo aver agguantato il vantaggio con l'ex Benassi nei ...

Torino-Fiorentina - Mazzarri : “Penalizzati dagli episodi. Esigo rispetto” : Torino-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Dazn” al termine di Torino-Fiorentina, Walter Mazzarri, tecnico dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio interno contro la Viola: “Paghiamo sempre mezzo errore, ci siamo fatti un autogol pronti via, poi la squadra ha giocato come piace a me, è stata veramente brava […] L'articolo Torino-Fiorentina, Mazzarri: ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Fiorentina 1-1 - Benassi subito in gol - di Lafont la sfortunata autorete del pari : Nessun vincitore e nessun vinto allo Stadio Grande Torino, dove la formazione granata e la Fiorentina si dividono equamente il punto tramite un 1-1 concretizzato tutto nel primo quarto d’ora della gara. Il pareggio non crea troppi malumori a nessuna delle due squadre, che salgono rispettivamente a quota 15 e 14 punti nella classifica della Serie A 2018-2019. Pronti via, e la Fiorentina trova il gol dopo due minuti, grazie a Benassi che ...

Calcio - anticipo Torino-Fiorentina 1-1 : 22.35 Al 'Grande Torino' finisce 1-1 tra i granata e la Fiorentina. Pronti via e al 2' cross di Chiesa che libera Benassi davanti a Sirigu ed è il gol dell'ex.Il Toro non si perde d'animo e al 13' Aina penetra in area e calcia sul palo, sfortunato rimpallo sulla schiena di Lafont ed è pareggio. Gara abbastanza equilibrata,ci provano Chiesa e Falque. All'82' doppia opportunità viola ma Sirigu para su Simeone e Mirallas.Finisce con un pareggio ...

Torino-Fiorentina 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Torino-Fiorentina – Succede tutto nel primo tempo a Torino: al vantaggio lampo di Benassi risponde dopo dieci minuti la squadra di Mazzarri, con la complicità di Lafont. I migliori: Aina e Benassi; bocciati Eysseric e Fernandes. Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6, Nkoulou 6.5, Djidji 6; De Silvestri 5.5 (83′ Parigini sv), Meité 6, Rincon 5.5, Baselli 6 (65′ Zaza 5.5), Ola Aina 7; Iago Falqué 6.5 (85′ ...

