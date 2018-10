The Division 2 in nuovi dettagli al 27 ottobre | chi sono i True Sons?

The Division 2 : gli sviluppatori affermano che il binomio videogiochi e politica non fa bene agli affari : Durante la sua carriera il famoso scrittore Tom Clancy si è sempre ispirato ad eventi reali (molto spesso relativi alla politica) per scrivere i suoi libri, tuttavia secondo gli sviluppatori di The Division 2, politica e videogiochi sono 2 elementi che dovrebbero rimanere separati.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il COO di Ubisoft Massive Alf Condelius ha così affermato durante un'intervista:"Non possiamo parlare liberamente di ...

The Division 2 : l'equipaggiamento esotico funzionerà in maniera simile a quello di Destiny : Negli MMO, la catalogazione delle armi segue spesso un criterio ben specifico di cui abbiamo testimonianza in più di un videogioco. Spesso a ciascun grado di rarità viene assegnato un colore, e tanto il primo Destiny quanto il primo The Division assegnavano alle armi e alle armature più potenti una tintura gialla, quasi dorata.Questa categoria di equipaggiamenti, chiamata esotica, è presente in Destiny 2 ma lo sarà anche in The Division 2, e ...

MGW 2018 : The Division 2 - prova : Dopo averlo scoperto e provato all'E3 di quest'anno, abbiamo avuto modo di rivestire i panni degli agenti di The Division 2 alla Milan Games Week 2018, ospiti dello stand Ubisoft. L'oneroso compito che grava sulle spalle di Massive e gli altri team impegnati sul progetto è quello di risollevare il brand dopo un primo capitolo che, da una parte, ha saputo portare meccaniche interessanti per i giocatori, ma dall'altro li ha caricati di tante ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla SouTheast Division : Se l'Atlantic è senza ombra di dubbio la Division più forte di tutta la Eastern Conference, tra la Southeast e la Central sarà una "bella" lotta a chi raccoglierà meno vittorie nel corso della ...

Fear The Walking Dead 4×15 : divisioni e perdite (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×15 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda domenica, 30 settembre 2018, sulla AMC. In “I Lose” il gruppo sarà in forte pericolo sia per quanto riguarda i Walkers sia per la villain, che si ritroverà faccia a faccia con Alicia. La trama di Fear The Walking Dead 4×15 prevede nuovi scontri in arrivo. Fear The Waling Dead 4×15 trama e anticipazioni Morgan dovrà ...

Weekend gratis per The Division su PC - PS4 e Xbox One dal 13 settembre - i dettagli : The Division, il popolare gioco online di Ubisoft, è al centro di un evento molto interessante. Sarà infatti gratuito all'accesso da oggi 13 settembre e fino al 16 settembre su tutte le piattaforme, quindi PC, PS4 e Xbox One. ecco i dettagli: Preload a partire dal 12 settembre ore 19.00 (ma ormai...) L’evento è iniziato oggi giovedì 13 settembre ore 9.00. Termina domenica 16 settembre ore 19.00. Andare su free.ubisoft.com per ...

Microsoft si accordò con Ubisoft per avere la versione Xbox One di The Division identica a quella PS4 : Di tutti i giochi che sono stati coinvolti nella controversia riguardante i downgrade grafici nel corso di questa generazione, uno dei casi più famosi è probabilmente quello di The Division di Ubisoft, che fu mostrato come un titolo dal notevole potenziale grafico. La versione finale è risultata molto buona, ma non sono state rispettate tutte le premesse.Perché è successo questo? Secondo un rapporto di VG247, la politica della "console war" ...

Nuovo video gameplay per The Division 2 mostra mappa di Washington D.C. e combattimenti : The Division 2 torna al centro dei riflettori con alcune novità. Cresce l’attesa per l’uscita del gioco visto che per adesso la data ufficiale del debutto sul mercato è in programma per il 15 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC. Di recente infatti è stata svelata la mappa di Washington D.C. attraverso un video gameplay. Ubisoft era tra i protagonisti del PAX West di Seattle dove erano molto attese proprio le nuove sequenze del gioco The Division ...

The Division 2 : la mappa di Washington D.C. si mostra in un video gameplay : Durante un live streaming dal PAX West a Seattle, Ubisoft ha presentato alcune nuove sequenze di gameplay per l'atteso Tom Clancy's The Division 2.Come riporta Dualshockers, il gameplay è ripreso direttamente dalla demo riproducibile allo show floor presso lo stand di Ubisoft. Prima di tutto, vediamo il personaggio e il menu con armi ed equipaggiamenti, poi ci spostiamo sulla vasta mappa di Washington D.C., che sarà il nuovo setting del gioco.In ...

Ubisoft Massive crede che The Division e The Division 2 possano coesistere : Può sembrare difficile razionalizzare perché i titoli "multiplayer-centrici" come The Division richiedono sequel. Sono sempre giochi online che ricevono regolarmente aggiornamenti per migliorare l'esperienza o aggiungere contenuti. Perché qualcuno dovrebbe essere tentato di spendere il prezzo intero su un altro episodio? Una facile risposta non è prontamente disponibile, ma Ubisoft Massive crede che non ci sia motivo per il quale un sequel e il ...

La Ultimate Edition di The Division 2 fornirà slot aggiuntivi per conservare gli oggetti in eccesso : In un gioco come The Division 2 la possibilità di conservare più o meno oggetti può avere un grande impatto sul modo di giocare. Nel precedente The Division, la questione inventario è stato un po' un problema per i giocatori. Per questo motivo Ubisoft è corsa ai ripari, proponendo spazio extra per chi deciderà di acquistare la Ultimate Edition del TPS\RPG.Come riporta Gamingbolt, lo spazio extra viene infatti presentato come una funzionalità ...

Massive Entertainment : The Division 2 è "come un secondo matrimonio" : Quando Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's The Division 2 quest'anno, ha spesso promesso che il sequel del suo sparatutto condiviso avrebbe avuto un endgame più avvincente. Questo rappresenta la sfida più ardua, ovvero mantenere i giocatori impegnati per anni oltre il lancio.Titoli come The Division sono produzioni gigantesche, forse più grandi di quelle di Assassin's Creed, in quanto devono soddisfare milioni di giocatori contemporaneamente e ...

Gamescom 2018 : The Division 2 - anteprima : Nonostante sia la capitale degli Stati Uniti Washington D.C. non è una delle città più celebrate della nazione. Los Angeles è la città di Hollywood e del sole, San Francisco quella dei diritti civili, Las Vegas è la città dei vizi, Philadelphia quella dell'amore fraterno oltre che di Rocky, mentre Detroit è la capitale delle automobili. E New York è New York.Washington è sì il luogo dove i vari Trump, Obama e Kennedy hanno vissuto all'interno ...

Tom Clancy’s The Division 2 : Aperti ufficialmente i Pre-Order : Ubisoft ha annunciato che è ora possibile prenotare Tom Clancy’s The Division 2, per le edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector’s. Tom Clancy’s The Division 2 esce in tutto il mondo il 15 marzo 2019 sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, su sistemi PlayStation 4 e PC Windows. I giocatori che prenoteranno una qualunque edizione del gioco guadagneranno l’accesso alla Private Beta, ...