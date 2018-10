Texas | lo scuolabus guada una strada inondata | attimi di paura per il folle gesto

sportfair

(Di sabato 27 ottobre 2018) Ile sconsideratodell’autista di unopoteva costare decisamente caro Nei pressi della città di Leander, in(USA), l’autista alla guida di unostava percorrendo unadi campagna decisamente dissestata, quando ad un certo punto ignorando i cartelli che segnalavano pericoli di allagamento, ha iniziato ad attraversare con il veicolo lache si era nel frattempo era stata completamentedall’acqua. In pochi minuti loè affondato letteralmente nell’acqua alta, per fortuna i soccorsi sono intervenuti tempestivamente salvando la vita dell’uomo e di uno scolaro che si trovava a bordo del veicolo. Per questo, l’autista è stato immediatamente licenziato. >>> PER IL VIDEO >>> Autista ditenta dire una pericolosissimaallagata<<< L'articolo, lo ...