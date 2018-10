Terremoto | ad Ancarano un convegno sulla ricostruzione

meteoweb.eu

: RT @porzid: Ad #Ancarano di #Norcia per parlare del lavoro svolto a due anni dal #terremoto. Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare: intant… - aorfei : RT @porzid: Ad #Ancarano di #Norcia per parlare del lavoro svolto a due anni dal #terremoto. Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare: intant… - RLP_UMBRIA : RT @porzid: Ad #Ancarano di #Norcia per parlare del lavoro svolto a due anni dal #terremoto. Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare: intant… - porzid : RT @porzid: Ad #Ancarano di #Norcia per parlare del lavoro svolto a due anni dal #terremoto. Tanto è stato fatto, tanto c’è da fare: intant… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) “E’ necessario predisporre un protocollo con delle regole attivabili in caso di, con una normativa base comune per stabilire cosa si deve fare in questi casi eccezionali ma non imprevedibili”: lo ha detto il procuratore generale della Repubblica di Perugia, Fausto Cardella, durante il‘Ripensare, ricostruire, ripartire’ che si è svolto addi Norcia. Iniziativa organizzata dalle Comunanza agrarie di, Campi e Sant’Eutizio. “Quando in un settore c’e’ tanto denaro, come nellapost, ad esempio, c’e’ sempre il rischio di infiltrazioni della criminalita’ organizzata e di truffe – ha aggiunto Cardella – e per smascherare queste situazioni c’e’ bisogno di coesione tra tutte le forze dello Stato ma anche della comunità. Collaborazione che qui ...