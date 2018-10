Tennistavolo | Belgium Open 2018 | dominio asiatico Si dividono i titoli Giappone e Corea

oasport

: #Tennistavolo, #BelgiumOpen2018: i #convocati dell'#Italia. Saranno nove gli #azzurri a De Haan - OA_Sport : #Tennistavolo, #BelgiumOpen2018: i #convocati dell'#Italia. Saranno nove gli #azzurri a De Haan -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Si è concluso oggi ildi, principale torneo della settimana del circuito maggiore: è festa orientale a De Haan condel Sud a dividersi iin palio. In particolare stato di grazia la nipponica Saki Shibata, capace di imporsi sia in singolare che in doppio (con la connazionale Satsuki Odo), tra l’altro senza perdere neanche un set. Imaschili sono andati a pongisti sudni: nel singolare si è imposto Park Ganghyeon, mentre in doppio vittoria finale per An Jaehyun e Cho Seungmin. Di seguito i risultati di tutte le finali: Singolare maschile Park Ganghyeon (del Sud) b. Yukiya Uda () 4-3 (14-12, 11-8, 11-9, 11-13, 7-11, 8-11, 12-10) Singolare femminile Saki Shibata () b. Honoka Hashimoto () 4-0 (11-7, 11-7, 11-7, 11-5) Doppio maschile An Jaehyun / Cho Seungmin (del Sud) b. Kakeru Sone / Yuta ...