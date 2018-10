Tennis | Caroline Wozniacki | «Soffro di artrite reumatoide»

Caroline Wozniacki : 'Ho l'artrite reumatoide a 28 anni - ma lotterò per vincere ancora nel Tennis' : Dopo aver parlato con i medici, alla ex numero 1 del mondo è stata appunto diagnosticata l'artrite reumatoide, una malattia autoimmune che causa gonfiore delle articolazioni e affaticamento. La ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 - Caroline Wozniacki rivela : “Mi hanno diagnosticato l’artrite reumatoide prima degli US Open” : Caroline Wozniacki ha terminato oggi la sua stagione, con la sconfitta patita contro Elina Svitolina alle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La giocatrice danese, però, si fa notare in particolar modo fuori dal campo per una rivelazione davvero a sorpresa. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide prima degli US Open, che ha ricevuto cure mediche per questo motivo e che ha ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Battute Karolina Pliskova e Petra Kvitova : Ancora grande spettacolo alle WTA Finals: a Singapore nella terza giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match la danese Caroline Wozniacki ha battuto per 7-5 3-6 6-2 la ceca Petra Kvitova in due ore e 17 minuti di gioco, mentre nel secondo l’ucraina Elina Svitolina ha superato l’altra ceca Karolina Pliskova per 6-3 2-6 6-3 in un’ora e 56 minuti. Il primo incontro ha visto la danese Wozniacki avere ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina a Karolina Pliskova. Battute Petra Kvitova e Caroline Wozniacki : Sono iniziate le WTA Finals: a Singapore nella prima giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match l’ucraina Elina Svitolina ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Petra Kvitova in un’ora e mezza di gioco, mentre nel secondo l’altra ceca del raggruppamento, Karolina Pliskova, ha superato la danese Caroline Wozniacki per 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti. Il primo incontro ha visto l’ucraina ...

Tennis : Caroline Garcia si impone a Tianjin - il primo titolo in carriera per Dayana Yastremska a Hong Kong : Successi per la francese Caroline Garcia e per la giovane ucraina Dayana Yastremska nelle finali di Tianjin (Cina) e di Hong Kong in questa domenica di tanto Tennis femminile. La transalpina si è imposta nell’atto conclusivo del torneo cinese contro la testa di serie n.1 del seeding Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato che, nei fatti, si è deciso nel tie-break del ...

Caroline Wozniacki Princess of China… Open : la Tennista danese liquida Sevastova in finale : Caroline Wozniacki conquista uno strepitoso successo nel China Open: la tennista danese batte Sevastova in finale ‘Princess of China’ è il titolo di una canzone dei Coldplay ft Rihanna, ma è anche quello del quale, tennisticamente parlando, si potrà fregiare Caroline Wozniacki, dopo il successo nel China Open. La tennista danese ha trionfato nella finalissima del torneo asiatico, battendo in due set la numero 20 del ranking, Anastasija ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...