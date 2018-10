Tennis | a Basilea la finale sarà Federer-Copil | mentre a Vienna si sfideranno Nishikori

ATP Basilea – Copil sorprende Zverev : il Tennista romeno fa l’impresa e vola in finale : Alexander Zverev sconfitto da Marius Copil nella prima semifinale dell’ATP di Basilea: il tennista romeno stacca il pass per la finale al terzo set Marius Copil è il primo finalista dell’ATP di Basilea. Un verdetto sorprendente quello che viene fuori dalla prima semifinale che ha visto il tennista romeno, numero 93 del ranking mondiale maschile, avere la meglio sul talentuoso Alexander Zverev. Copi si è imposto in 2 ore e 33 minuti, ...

ATP Basilea – Zverev asfalta Popyrin - il Tennista tedesco vola ai quarti senza troppa fatica : Alexander Zverev in un’ora e 11 minuti di gioco batte Alexei Popyrin al torneo ATP di Basilea: il tedesco si qualifica così ai quarti di finale Agli ottavi di finale del torneo ATP di Basilea Alexander Zverev batte in due set Alexei Popyrin, tennista numero 176 al mondo. Il tedesco, in appena un’ora ed 11 minuti di gioco ed in due set (6-4; 6-4), ha sconfitto l’avversario passando il turno e volando ai quarti di finale ...

Tennis - Seppi fuori al 2° turno a Basilea - questa sera torna in campo Federer : Andreas Seppi è stato eliminato al secondo turno dell' Atp 500 di Basilea, 1.984.420 euro, veloce indoor, in Svizzera. Il 34enne di Caldaro, numero 43 del ranking mondiale, reduce dalla semifinale di ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Andreas Seppi esce di scena negli ottavi di finale. L’azzurro sconfitto da Daniil Medvedev in due set : Niente da fare per il nostro Andreas Seppi negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, numero 43 del mondo, è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev (n.20 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Una partita in cui la grande difesa del Tennista dell’Est, abbinata ad un’eccellente pesantezza di palla con il dritto, ha fatto la differenza ed è valsa il successo finale. ...

Tennis - Basilea : Federer soffre ma avanza nel 'suo' torneo : Marco Cecchinato, testa di serie numero 6 e numero 19 al mondo, ha perso contro lo svizzero Henri Laaksonen, 175 del ranking. Seppi domani affronterà Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo Atp ...

Tennis - Basilea : Seppi batte Daniel e vola al 2° turno : ROMA - Esordio positivo per Andreas Seppi nello ' Swiss Indoors ', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.984.420 euro che si disputa sul veloce indoor di Basilea , in Svizzera . Il 34enne di ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2018 : ad Andreas Seppi basta un’ora per battere Taro Daniel e prendersi il secondo turno : Andreas Seppi vince con pochissimi problemi il suo incontro di primo turno all’ATP 500 di Basilea. Il numero 3 d’Italia e 43 del mondo ha superato il giapponese Taro Daniel, ad oggi numero 2 del suo Paese e 74 del ranking ATP, col punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Al secondo turno, il trentaquattrenne dell’Alto Adige se la vedrà con uno tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Maximilian Marterer. Nel ...

